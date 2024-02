Quando le modifiche vengono implementate internamente

A parte tutto il solito, Il veicolo elettrico pone nuove sfide per l’industria, così come per la vita commerciale di un modello. Con esso, sia la consuetudine europea di mantenersi immutata per diversi anni, sia la consuetudine nordamericana della creatività Anni tipici Cambiare qualcosa ogni anno è diventato obsoleto.

Attualmente i rinnovi dei modelli elettrici sono una questione più fluida, e tra un aggiornamento e l’altro può passare meno di un anno. Questo è quello che è successo con Lexus UX 300e che, dopo aver presentato per alcuni mesi i suoi profondi cambiamenti, inizia il 2024 con ulteriori miglioramenti E una nuova collezione tutta nostra.

Cambiamenti più che benvenuti

Il primo miglioramento offerto dalla Lexus UX 300e per quest'anno è quello che abbiamo ritenuto essenziale dopo averlo testato per l'ultima volta. Questo è un nuovo caricabatterie interno per presa DC CCS Riduce il tempo di ricarica tra lo 0 e l'80%, da 80 a 60 minuti. Un'anteprima che riassume i vantaggi della nuova batteria integrata da 72,8 kWh.

Lexus

E nella sezione tecnologia La suite di aiuti alla guida Lexus Safety System+ è stata aggiornata alla terza generazioneinclude nuove funzionalità come un assistente alla guida proattivo in grado di reagire preventivamente ai pericoli comuni in città e sulla strada, come, ad esempio, un pedone che esita prima di attraversare la strada o un ciclista che viaggia sulla spalla.

Solo l'esterno riceve una nuova tonalità disponibile chiamata Copper Petra, lasciando la maggior parte delle modifiche agli interni. Tra questi spicca Innovativo quadro strumenti 100% digitale con display da 12,3 polliciCompletamente personalizzabile con informazioni tra cui scegliere e vari design di presentazione.

Gamma e prezzi Lexus UX 300e 2024

Finalmente la Lexus UX 300e è completamente separata dalla UX e Lancia la propria collezione in quattro finiture: e-UX, e-UX+, e-Relax ed e-Relax+, dal livello più basso al livello più alto di attrezzatura. Ora è ordinabile presso i concessionari spagnoli ai seguenti prezzi, a cui vanno aggiunti 1.250 euro il costo delle vernici metallizzate.

Lexus UX 300e e-UX: 51.500 euro

Lexus UX 300e e-UX+: 52.500 euro

Lexus UX 300e e-Relax: 57.500 euro

Lexus UX 300e e-Relax+: 61.500 euro