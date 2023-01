L’azione della SEC contro i Gemelli è arrivata in ritardo: afferma il membro del Congresso degli Stati Uniti

Il legislatore repubblicano Tom Emmer ha criticato la recente decisione della Securities and Exchange Commission di reprimere lo sfortunato. Programma Guadagna Gemellichiamandolo “in ritardo”.

Il membro del Congresso ha continuato affermando che le azioni dell’organo di controllo non proteggono “nessuno” e che l’approccio della SEC a “regolamentare la politica attraverso l’applicazione danneggia gli americani comuni”.

affermazione che ne è derivata TwittaSuccede dopo il corpo di controllo sporgere denuncia Ieri in cambio dell’exchange di criptovalute Gemini e del broker di criptovalute Genesis, suo partner principale nel programma Earn, per l’offerta non registrata e la vendita di titoli agli investitori al dettaglio.

Gemini Earn consente agli utenti di depositare criptovaluta e guadagnare fino all’8%.

in PubblicazioneIl presidente della SEC Gary Gensler ha affermato che l’insieme delle commissioni ha lo scopo di “dimostrare al mercato e al pubblico degli investitori che le piattaforme di prestito di criptovaluta e altri intermediari devono rispettare” le “leggi sui titoli testate entro il momento della commissione”.

Gensler ha aggiunto che questo è “non facoltativo” ma “legge”.

Tuttavia, emiro Accusato alla SEC “lasciando all’industria di interpretare le regole della strada” a causa di “azioni di applicazione retroattive” e ha chiesto quando ci si poteva aspettare una “guida proattiva” dal cane da guardia.

Gemelli problemi di guadagno

Oltre alla recente azione della SEC, non è ancora noto se gli utenti di Gemini Earn recupereranno i loro soldi.

Nel frattempo, il fondatore di Gemini, Cameron Winklevoss, mantiene Una guerra di parole con la casa madre di Genesis, Digital Currency Group (DCG).

Cofondatore Recentemente spostato su Twitter per lanciare una serie di gravi accuse contro DCG, sostenendo che si è impegnata in una falsa dichiarazione intenzionale delle sue questioni finanziarie e frode contabile.