Questa è la nuova console Razer ispirata a Boba Fett

Sebbene sia la stessa Microsoft a mettere in primo piano le periferiche, non possiamo dimenticare i produttori di terze parti. Senza nulla togliere a nessuno di questi, è vero che Razer è uno dei produttori con il maggior numero di prodotti per Xbox, tutti anche di altissima qualità.

La società ha recentemente presentato una nuova console in edizione limitata ispirata al cacciatore di taglie di Star Wars Boba Fett, arrivata giusto in tempo per la prima della serie Disney+ chiamata “The Book of Boba Fett”.

Nuova console Razer con caratteristiche uniche

La console ha l’aspetto di una console ufficiale della serie Xbox, incluso un D-pad a otto direzioni o potenti impugnature. Tuttavia, questo nuovo controller offre alcune funzionalità molto interessanti come vibrazioni, trigger sensibili alla pressione o una batteria compatibile integrata. Regole di spedizione Da Razer (venduto separatamente). Infatti, come puoi vedere nella foto di copertina, se lo abbinassimo anche alla base di Boba Fett, realizzeremmo il suo casco tradizionale, e dovremmo renderci conto che ne rimangono 10.

Il pacchetto con la console e la base costa $ 179,99 e puoi ottenerlo se passi al set successivo Collegamento.