Questa è la nuova squadra Centuriones in EA Sports FC 24!

Paolo CuevaLettura: 3 minuti.

I Centurioni sono una selezione di giocatori e leggende attuali che hanno una carta speciale nel gioco per raggiungere un centinaio di gol, partite, assist o porta inviolata.

Sono arrivati Centurioni A Squadra finale In EA Sports FC24si tratta di una selezione di giocatori del passato e del presente che ricevono una speciale tessera in-game grazie al raggiungimento di cento gol, partite, assist o porta inviolata nei club in cui giocano o hanno giocato.

Durante questo evento di una settimana Squadra finalepossiamo trovare sviluppi per queste carte, dove i nostri calciatori riceveranno miglioramenti nelle loro statistiche, dopo aver completato gli obiettivi richiesti per ciascuno di essi.

I centurioni saranno disponibili per un periodo limitato. EA Sports – un marchio di Electronic Arts

La carta più costosa e ambita in questo evento è la Dutch Card Ruud Gullit, che ha una media complessiva di 91 e può essere posizionato come difensore centrale, mediano centrale, attaccante e attaccante, i suoi punti di forza principali sono 5 stelle per la gamba debole, 94 per la potenza di tiro, 94 per la testa e 93 per i passaggi. Lunghezza, 93 reazioni, 93 energia.

Mentre i suoi punti deboli sono 77 di agilità, 81 intercettazioni e 84 di accelerazione. prezzo Centurione di Gullit Ha un prezzo di mercato di circa 5,8 milioni di monete ed è uno dei centrocampisti più ricercati dell’intero gioco.

La seconda carta più interessante della squadra Centuriones è la carta inglese Marco RahfordCon il suo cartellino d’oro, l’attaccante del Manchester United era già uno degli attaccanti più richiesti EFC24 E ora con questa nuova versione, lo sarà ancora di più perché ha 94 Scatto, 98 Potenza di tiro, 92 Posizionamento offensivo, 91 Definizione, 91 Salto e 91 Accelerazione, mentre i suoi principali punti deboli sono 75 Passaggi lunghi, 80 Energia e 90 Accelerazione. Il suo saldo e il suo costo sfiorano i 2 milioni e 300mila monete nel mercato PlayStation e Xbox.

Infine, abbiamo una delle carte più costose e interessanti Ferland MendyIl francese è stato, negli ultimi anni, uno dei terzini preferiti dagli utenti del gioco, ma la sua mancanza di attività con il Real Madrid lo ha visto restare indietro negli eventi speciali dell’FC 24, e ora si presenta all’evento con una maglietta con un messaggio vale più di un milione di monete.

La nuova versione di Mendy ha 4 stelle per i movimenti abili e 5 stelle per la gamba debole, ha 94 energia per eseguire quasi tutta la partita, 95 sprint, 94 accelerazione, 94 salto, 85 posizionamento e 85 passaggi corti, per mettersi in gioco . Palla di qualità ai loro piedi.

La rosa completa della squadra EA SPORTS FC 24 Centuriones è la seguente:

· Gullit

· Jairzinho

fabbro

· Bobo

· Dai

Ronnie

· Pedri

· Gayuru

Rashford

· Gattuso

Tomori

· chi è questo

· Androsh

· Munyan

Simone

Sembra essere un evento molto interessante con carte di altissimo livello e potenziale, con l’aggiunta dei tre giocatori citati, la versione Centurione di Jairzinho è semplicemente pazzesca, ha 5 stelle di abilità e 4 stelle di gambe deboli, ed il suo le sue principali virtù sono l’accelerazione di 94, il dribbling, che è 94, e la conclusione che è 93, anche se a causa di questo prezzo solo pochi avranno l’opportunità di provarlo nel gioco.