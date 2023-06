Armi insolite trovate alla riunione del Mossad in Italia

Un recente incontro tra l’intelligence italiana e israeliana era finalizzato al monitoraggio delle armi non convenzionali nei paesi ostili del Medio Oriente, ha riferito La Repubblica.

Finale tragico su una barca italiana durante una riunione di intelligence

L’incontro è avvenuto su una barca in Italia che si è capovolta, ferendo molti a bordo e uccidendo un ex agente del Mossad che faceva parte dell’incontro.

Secondo Khan, le autorità italiane stanno lavorando per recuperare completamente la barca con l’aiuto delle squadre di soccorso marittimo.

I media italiani hanno riferito che funzionari italiani sono stati rilasciati segretamente dall’ospedale per nascondere la loro identità al pubblico e che gli israeliani feriti nell’incidente sono stati riportati in Israele su un aereo privato.

I dettagli dell’incontro di intelligence tra Italia e Israele

Il New York Times ha citato un alto funzionario della sicurezza dicendo che, contrariamente ai primi resoconti dell’incidente, il raduno “non era una festa di compleanno o una vacanza. Senza entrare nei dettagli, è legato al suo lavoro, è molto triste che abbiamo perso un uomo simile.

Inoltre, il New York Times ha affermato che la vittima era responsabile di collegare Israele ad altri servizi di intelligence in tutto il mondo.

Il dottor Carlo Nazareno, il funzionario italiano che sovrintende alle indagini sull’incidente, chiarisce che le indagini non si concentreranno sull’identità o sulle attività delle vittime.

Le indagini sugli incidenti in barca si sono concentrate sulla negligenza

“Stiamo indagando su due crimini: causare un incidente per negligenza e una morte per negligenza. Non ci importa che gli israeliani coinvolti siano agenti del Mossad”, ha detto il dottor Nazareno.

Ciò continuerà anche dopo che il relitto sarà recuperato, ha affermato il dott. Nazareno ritiene che la nave sia stata salvata principalmente per verificare se fosse idonea alla navigazione perché all’epoca c’erano così tante persone a bordo.

Infine, l’indagine si concentra sull’accertamento delle condizioni dell’imbarcazione e del grado di negligenza dei soggetti coinvolti.