Questa nuova voce di GTA VI non convince i fan

Quello Nuove voci su GTA VI si diffondonoMa ci sono molte cose che non convincono le masse di ciò che espone. Rockstar Games sta lavorando al prossimo gioco di Grand Theft Auto e al momento non abbiamo dettagli sul gioco, anche se ci sono diverse voci che suggeriscono alcune possibilità future per il gioco. Mentre molte di queste voci meritano attenzione, questa nuova voce non sembra essere una di queste.

Il Una nuova voce su GTA VI arriva dalla mano di Alex González, alias El Nitro 56, è un utente Twitter certificato, attore e YouTuber. La pagina IMDB di Gonzalez afferma che sta lavorando su GTA VI, il che sarebbe interessante se non fosse per il fatto che chiunque potrebbe modificare la pagina IMDB. In questo caso, lo stesso Gonzalez ha scritto questa autobiografia.

su instagram, Gonzalez sembra affermare che il gioco uscirà nel 2023E quel che vale, alcune fonti diverse – sia affidabili che inaffidabili – lo hanno affermato di recente. Tuttavia, se Gonzalez sta lavorando al gioco come afferma la nuova voce di GTA VI, sarà sotto NDA, il che significa che non sarà in grado di rivelare nulla sul gioco. Probabilmente non saprà nemmeno quando verrà rilasciato, poiché queste informazioni vengono raramente rilasciate al cast.

Gli attori spesso sanno il meno possibile sui giochi su cui stanno lavorando per evitare fughe di notizie, sia accidentali che intenzionali. Potrebbe esserci del vero in questa nuova voce su GTA VI? Certo, tutto è possibile, ma questa voce ora solleva molte bandiere rosse.