Questo è il nuovo trailer di “Spider-Man: No Way Home”

Ecco il trailer di uno dei film più attesi dell’anno. Questo martedì 16 novembre sono apparse nuove immagini per la terza parte della saga Spiderman: Non c’è scampo dalla casa, Con Tom Holland. Il trailer presenta i più famosi cattivi dei supereroi, come Doctor Strange, Green Goblin, Sandman o il rinato Electro. Il film uscirà nelle principali sale cinematografiche il 17 dicembre.

Cartel D “Spider-Man: non c’è via di casa” meraviglia

In questo nuovo episodio, Peter Parker decide di fare una meritata vacanza in Europa con MJ, Ned e il resto dei suoi amici. Tuttavia, Peter deve indossare di nuovo l’abito di Spider-Man quando Nick Fury gli affida una nuova missione: fermare l’assalto delle creature che stanno seminando il caos nel continente.