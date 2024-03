Quindici rari asteroidi attivi sono stati trovati in 430.000 immagini d'archivio

Un totale di Quindici asteroidi attivi Sono stati scoperti in una revisione di 430.000 foto di Fotocamera per l'energia oscura (DECam) Per il telescopio Victor M. Blanco in Cile.

Alcuni asteroidi insoliti hanno “azione”: code simili a comete o involucri di gas e polvere. Il progetto Gli asteroidi attivi della NASA L'agenzia ha dichiarato in un comunicato di avere più di 8.000 astronomi volontari per rivedere le immagini.

Un articolo sui risultati, ora pubblicato su Rivista astronomicacomprende nove volontari tra i coautori.

L'immagine sopra mostra la coda della cometa dell'asteroide 2015 VA108, uno degli asteroidi attivi scoperti da questo programma. L'oggetto, indicato dalla freccia verde, orbita interamente all'interno della fascia principale degli asteroidi (situata tra… Marte e Giove), ma ha una coda come quella di una cometa.

Lo studio di questi rari asteroidi attivi insegna agli scienziati di più su… La formazione e l'evoluzione del sistema solare, comprese le origini dell'acqua qui sulla Terra. Questi oggetti potrebbero anche aiutare la futura esplorazione dello spazio perché lo stesso ghiaccio che provoca le code simili a comete potrebbe alimentare razzi o fornire aria respirabile.

L'Active Asteroids Project è stato fondato dal dottor Colin Orion Chandler, scienziato del progetto LINCC Frameworks presso l'Università di Washington e il DiRAC Institute.

