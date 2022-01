Radio Havana Cuba | Ragazzo venezuelano scopre un asteroide tra Marte e Giove

CARACAS, 1 gennaio (RHC) Un ragazzo venezuelano ha scoperto un nuovo asteroide nel sistema solare, tra Marte e Giove, mentre analizzava le immagini satellitari.

La scoperta di Miguel Rojas, 13 anni, è stata approvata in un programma sostenuto dalla National Aeronautics and Space Administration (NASA).

La scoperta, infatti, è stata fatta dal Pan-Starrs Observatory dell’Institute of Astronomy dell’Università delle Hawaii e dalla Hardin Simmons University, dalla NASA Associated International Astronomical Research Collaboration (IASC, per il suo acronimo inglese).

“Con grande affetto, condivido con voi il riconoscimento che la NASA mi ha dato, la mia scoperta iniziale è ora provvisoria, cioè la NASA ha già certificato che ho scoperto un asteroide. Miguel ha spiegato in un post sui social network che il suo nome provvisorio è 2021GG40.”

Come è stato scoperto l’asteroide?

Miguel ha analizzato le immagini con un software speciale in cui era stato addestrato. Da lì procede a scrivere un rapporto che descrive tutte le cose che ha osservato nelle fotografie.

Un astronomo professionista ha esaminato il rapporto e ha confrontato gli oggetti trovati da Miguel con un database. (Fonte / Hispan TV)