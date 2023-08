Rapporti USA sulle domande di visto

Gli Stati Uniti hanno emesso un avviso per le persone che hanno richiesto visti per affari o per turismo.

In particolare, l’Ufficio per gli affari consolari del Dipartimento di Stato ha avvertito le persone coinvolte di aver pagato il prezzo stabilito prima del 1° ottobre 2022.

Il dipartimento ha esortato i suoi seguaci sul social network Twitter, “Controlla la tua ricevuta”. Dopo la pubblicazione, esperti in questioni consolari hanno spiegato il processo per Richiedenti il ​​visto negli Stati Uniti.

“Chi ha richiesto il visto, che sia turistico, di lavoro, di lavoro o per studio, ha una durata di 365 giorni.

Viene calcolato dal giorno in cui pagano la tassa per il visto fino al giorno dell’appuntamento presso l’ambasciata o il consolato degli Stati Uniti. Dopo un anno, il pagamento scade.

Lo stesso ufficio ha ammesso che ” Concessione di specifiche proroghe durante la pandemia di COVID-19. Tuttavia, queste proroghe scadono il 30 settembre”.

Fissa un colloquio

Le autorità statunitensi indicano inoltre che se hai pagato la quota prima del 1 ottobre 2022, devi fissare un colloquio.

Un’altra opzione è richiedere una rinuncia al colloquio prima del 30 settembre. “Se non lo fai, potresti dover pagare di nuovo la tassa!”, ha avvertito il dipartimento.

Se non lo sapevi già, dovresti sapere che il costo dei visti per non immigranti statunitensi (NIV) è aumentato quest’estate.

La maggior parte delle domande è stata influenzata da prezzi più elevati per l’elaborazione consolare. Ciò include visti turistici, commerciali, per studenti e per lavoratori temporanei.

Infine, l’ufficio ha chiarito che il colloquio stesso non dovrebbe avvenire prima del 30 settembre 2023. Tuttavia, è necessario registrarlo in sistema di datazione dal Ministero degli Affari Esteri prima di tale data.