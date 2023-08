Un attore turco famoso per aver interpretato un poliziotto che acciuffa un ladro a Istanbul

L’attore turco Sukru Ozeldiz, noto per il suo ruolo di poliziotto sotto copertura nella serie turca “Your Soul Does Not Hear”, ha catturato un ladro a Istanbul che aveva appena rubato il telefono di una coppia di turisti, scatenando un’ondata di reazioni sui social media. reti all’interno e all’esterno del paese.

Come riportato da NTV domenica, l’attore 35enne ha notato sabato pomeriggio come qualcuno ha strappato il cellulare a due turisti canadesi nel Galataport Park di Istanbul.

Özeldiz, che ha praticato le arti marziali in gioventù e spesso interpreta ruoli da protagonista in serie romantiche turche, ha inseguito il ladro, lo ha fermato e alla fine lo ha consegnato alla polizia.

Non solo è riuscito a restituire ai turisti il ​​cellulare rubato, ma ha anche recuperato dalle tasche dei ladri decine di altri apparecchi telefonici, aggiunge l’RT.

L’evento è stato filmato dagli astanti e un video di Özeldiz che immobilizza il ladro è diventato virale sui social media turchi e in altri paesi, dove l’attore è popolare.

I suoi seguaci hanno accolto con favore il fatto che avesse portato la sua “personalità nella vita reale”, al servizio dei cittadini, anche se c’erano alcuni che fantasticavano di essere nei panni del ladro.

Oltre al programma “Your Soul Does Not Hear”, trasmesso dal mese scorso, dal 2014 Özeldiz ha recitato in serie come “Question of Honor”, “Star Shepherd” o “Hidden Identity”, trasmesse in molti paesi d’America latino.