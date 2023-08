Luisa Gonzalez e Daniel Noboa guidano nel Round 1 – Escambray

Luisa Gonzalez, della Rivoluzione Cittadina (RC), e Danielle Noboa, della Coalizione Nazionale di Azione Democratica (ADN). (Foto: PL).







La candidata del movimento di Ciudadana, Luisa Gonzalez, e l’imprenditore Daniel Noboa guidano lo spoglio delle presidenziali straordinarie in Ecuador, dopo aver ottenuto il 67 per cento dei voti.

Gonzalez, che si candida per il Movimento di rivoluzione dei cittadini, guidato dall’ex presidente Rafael Correa (2007-2017), ha ricevuto il 33% dei voti, mentre Noboa ha ricevuto il 24%.

Il giornalista Christian Zurita si è piazzato al terzo posto, sostituendo Fernando Villavicencio, con il 16 per cento, mentre il quarto posto è stato occupato dall’imprenditore specializzato in affari di sicurezza, Jean Tobik, con il 14 per cento.

La Presidente del Consiglio nazionale inglese, Diana Atament, ha confermato che con il trend finora osservato, non ci saranno dubbi che ad ottobre ci sarà un ballottaggio tra i candidati con il maggior numero di voti, visto che la vittoria nel al primo turno era necessario ottenere almeno il 40 per cento dei voti, e una differenza di almeno dieci punti dal resto.