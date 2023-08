La Cina scopre un’altra spia americana in un dipartimento governativo

PECHINO, 21 agosto (RHC) – La Cina ha rivelato i dettagli di un altro caso di spionaggio rivelato qui che coinvolge la Central Intelligence Agency (CIA) degli Stati Uniti, secondo quanto riportato lunedì dal China Daily.

Secondo il post, il sospetto di 39 anni soprannominato Howe era un funzionario di un dipartimento governativo non identificato.

Secondo il ministero della Sicurezza dello Stato, mentre studiava in Giappone, Hao ha incontrato un funzionario dell’ambasciata americana in quel paese che si faceva chiamare Ted.

A poco a poco i due divennero amici e poi l’americano gli chiese di aiutarlo a scrivere articoli a pagamento.

L’inchiesta ha riferito che prima della fine del suo mandato all’ambasciata, Ted lo ha presentato a Lee Jun, uno dei suoi colleghi.

Prima che Hao finisse i suoi studi in Giappone, Lee si presentò come membro dell’ufficio della CIA a Tokyo e lo convinse a “prendere parte ad atti di ribellione contro il governo cinese, e gli chiese di lavorare nei dipartimenti centrali e sensibili dopo il suo ritorno a Cina.”

Il rapporto ha aggiunto che Howe ha firmato un accordo con gli Stati Uniti per lavorare come spia e ha accettato la valutazione e l’addestramento forniti dagli Stati Uniti.

“Dopo essere tornato in Cina, è entrato con successo in un ministero nazionale, ha contattato segretamente più volte il personale della CIA in Cina per fornire loro informazioni e ha ricevuto denaro in cambio”, ha aggiunto il testo.

China Daily ha affermato che le agenzie di sicurezza nazionale hanno scoperto lo spionaggio e hanno avviato un’indagine in corso.

Questo caso si aggiunge ad un altro recentemente scoperto nel settore dell’industria militare del colosso asiatico.

In quell’occasione, il Ministero della Sicurezza dello Stato ha riferito che un cittadino cinese di nome Zeng stava svolgendo un ruolo importante in termini di lavoro segreto e fornendo informazioni sensibili come spia della CIA.

Le relazioni diplomatiche tra Pechino e Washington sono nel momento peggiore della loro storia, nonostante diversi alti funzionari dell’amministrazione Joe Biden abbiano recentemente visitato la Cina con la presunta intenzione di allentare le relazioni.

Nonostante l’agenda e la retorica di questi rappresentanti del governo, gli Stati Uniti continuano a confrontarsi con la nazione asiatica su questioni delicate come la questione di Taiwan o la guerra economica. (Fontana:PL)