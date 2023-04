Parole umanitarie 2023 negli USA: a chi si applica e come prendere un parente | Indicazioni | venezuelano | vai | utilizza

Qui puoi imparare tutto su parole umane, inclusi requisiti, costi e altri dettagli. Anno dopo anno, molte persone immigrano legalmente a stato unito Alla ricerca del “sogno americano”. Tuttavia, alcuni immigrano da soli e alla fine vogliono portare i membri della famiglia in modo che possano avere una vita migliore negli Stati Uniti. A questo scopo esiste la libertà vigilata umana, un processo esclusivo per alcuni paesi che potrebbe esserti utile se stai pensando di portare un familiare negli Stati Uniti.

Cos’è la libertà condizionale umana?

La parola umanitaria è una liberazione temporanea concessa per motivi umanitari urgenti o per un grande beneficio pubblico negli Stati Uniti. Questo permesso consente un ingresso agevole nel Paese ed è stato creato per affrontare l’enorme crisi che si stava verificando alla frontiera a causa dell’elevata domanda di attraversamenti illegali. Di conseguenza, vengono concessi 30.000 permessi al mese a cittadini di Cuba, Venezuela, Nicaragua e Haiti.

Requisiti per la libertà condizionale umanitaria negli Stati Uniti

Come notato dall’USCIS, è necessario soddisfare determinati requisiti per avviare il processo di libertà condizionale per motivi umanitari. Per fare ciò, il richiedente deve avere un passaporto valido e uno sponsor negli Stati Uniti che desidera candidarsi per partecipare al programma.

Uno sponsor che richiede la libertà condizionale umanitaria deve dimostrare di disporre delle risorse finanziarie per sostenere il soggiorno del richiedente per due anni. D’altra parte, i servizi per la cittadinanza e l’immigrazione degli Stati Uniti (USCIS) hanno annunciato che gli immigrati che sono entrati nel paese e hanno ricevuto un permesso temporaneo di soggiorno (noto come “condizionale”) possono ora richiedere online un permesso di lavoro tramite il modulo I-765.

Qual è la durata della libertà condizionale umana?

In generale, la durata di un permesso di soggiorno temporaneo non supera un anno. L’USCIS determinerà il periodo necessario per soddisfare lo scopo del permesso, come specificato nella Sezione 3 del Modulo I-131.

La fine della libertà condizionale è determinata da uno dei due eventi e si verificherà quando uno di essi sarà soddisfatto per primo.

La data in cui scade il permesso.

Il destinatario lascia gli Stati Uniti

Come posso richiedere la libertà condizionale umanitaria negli Stati Uniti?

I requisiti che devono soddisfare le persone interessate a richiedere la libertà condizionale compassionevole sono descritti di seguito:

Essere cittadino di Nicaragua, Cuba, Venezuela o Haiti.

essere al di fuori degli Stati Uniti.

Hai un passaporto valido e in corso di validità per i viaggi internazionali.

Avere uno sponsor negli Stati Uniti che abbia una posizione legale e possa dimostrare la capacità di fornire sostegno finanziario e altro necessario al richiedente la libertà condizionale.

Paga un biglietto aereo per gli Stati Uniti.

Rispettare i requisiti di vaccinazione e altri requisiti di salute pubblica stabiliti dal governo degli Stati Uniti.

Persone che:

Hai la residenza permanente o lo status di rifugiato in qualsiasi altro paese o hai la doppia cittadinanza.

È stato ordinato di allontanarsi dagli Stati Uniti negli ultimi cinque anni o è soggetto a un divieto di inammissibilità basato su un precedente ordine di allontanamento.

Sono stati trovati raramente mentre attraversavano i confini di Stati Uniti, Messico o Panama dopo il 5 gennaio 2023.