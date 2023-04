L’Organizzazione Panamericana della Sanità avverte dell’accelerazione dell’invecchiamento della popolazione in America Latina

Foto: Jorge Luis Borges

Testo: Cuba News 360 Scrittura

Lunedì, l’Organizzazione Panamericana della Sanità (OPS) ha pubblicato una serie di rapporti che analizzano vari aspetti del processo di invecchiamento della popolazione e dello stato di salute degli anziani in America Latina.

Secondo l’Organizzazione Panamericana della Sanità, l’America Latina sta affrontando un’accelerazione dell’invecchiamento della popolazione, il che è supportato da uno studio che indica che entro il 2030 ci saranno più persone di età superiore ai 60 anni nella regione.

E nonostante il fatto che l’aspettativa di vita nella regione sia aumentata di tre anni dal 2000 con una media di 77,2 anni nel 2019, gli uomini e le donne più anziani affrontano ancora problemi di salute che li colpiscono rispettivamente a una media di 9,7 e 12,3 anni.

Il direttore del PAHO Garbas Barbosa ha spiegato che gli studi presentati rappresentano un importante progresso e uniscono dati e informazioni per riferire sull’invecchiamento, la salute e il benessere della popolazione anziana in America Latina.

Barbosa ha osservato che attraverso queste informazioni disponibili, le numerose sfide e opportunità che accelerano l’invecchiamento poste dalla regione saranno identificate, comprese e affrontate.

La serie di rapporti evidenzia anche che la povertà e la disuguaglianza hanno un impatto sul corso della vita e sulle condizioni in cui le persone vivono la loro vecchiaia, come dimostrato durante la pandemia di COVID-19.

Tuttavia, la grande sfida attuale è garantire che le persone anziane vivano in modo sano per la maggior parte dei loro anni, il che richiede l’applicazione di strategie per tutta la vita e non solo durante la vecchiaia.

L’Organizzazione Panamericana della Sanità ritiene essenziale promuovere ambienti favorevoli per le persone anziane e un’assistenza sanitaria integrata centrata sulla persona, principalmente attraverso l’assistenza sanitaria di base, in quanto parte essenziale dello sviluppo sostenibile.

Intanto il Direttore dell’Organizzazione Panamericana della Sanità ha sottolineato che non è possibile parlare di sviluppo inclusivo e sostenibile se non si mettono gli anziani al centro di strategie che includano le generazioni attuali e future.

Serie di rapporti – Decennio dell’invecchiamento in buona salute nelle Americhe: stato e sfide – Implementato nell’ambito del Decennio dell’invecchiamento in buona salute delle Nazioni Unite (2021-2030)

I rapporti hanno sezioni dedicate ai diritti umani delle persone anziane, al loro accesso alle nuove tecnologie e al contesto economico dell’invecchiamento, nonché alla situazione della comunità indigena e Lgbtiqa+ a queste età.

La serie è il risultato della collaborazione tra l’Organizzazione Panamericana della Sanità, la Banca Interamericana di Sviluppo (IDB), la Commissione Economica per l’America Latina e i Caraibi (ECLAC), il Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione (UNFPA), l’Organizzazione degli Stati Americani (OAS) e l’Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU).