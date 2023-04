Ha invitato l’Argentina a rafforzare il commercio e la cooperazione regionale

Intervenendo al Secondo Dialogo regionale ad alto livello sui trasporti in America Latina e nei Caraibi, il Presidente ha sottolineato che l’integrazione è l’unico modo per affrontare le sfide del contesto attuale, segnato dalle conseguenze della pandemia di Covid-19 e dalla guerra in Ucraina.

Durante la crisi sanitaria, i nostri paesi hanno avuto difficoltà a ottenere le forniture necessarie. Ha affermato che il trasporto nell’economia moderna assume una dimensione indiscutibile e aumenta i costi quando si tratta di produzione e vendita.

Ci sono blocchi regionali come il Mercato comune del Sud, ma non abbiamo raggiunto l’unità assoluta e dobbiamo lavorare per raggiungerla. Il nostro continente è caratterizzato dal fatto di essere circondato dagli oceani Atlantico e Pacifico. Ha sottolineato la necessità di collegare le due coste, e questo richiede grandi investimenti da parte degli Stati.

Ha esortato Fernandez a pensare alla regione nel suo insieme ea costruire strade, ferrovie, canali tra gli oceani e altre opere che consentano una maggiore comunicazione tra le nazioni.

L’evento, con sede nella capitale, ha visto la partecipazione anche del Segretario Generale del Forum per i Trasporti Internazionali (FIT), Yong Tae Kim, e del Ministro del Settore di questo Paese, Diego Giuliano.

Organizzato dal governo argentino e dal Trust, l’incontro mira a identificare opportunità e azioni concrete per promuovere uno sviluppo sostenibile, resiliente e inclusivo in questo settore.

Inoltre, incoraggia lo scambio di conoscenze e la diffusione di ricerche e analisi.

jha/gas