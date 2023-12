Reazioni da Al Jazeera e Miami – Telemundo Miami (51)

Il dibattito sull'introduzione dell'eutanasia, come parte della nuova legge cubana sulla sanità pubblica, continua a rafforzarsi a pochi giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale.

I malati di cancro allo stadio terminale, come l’infermiera cubana consultata sulla misura, sostengono la nuova regolamentazione come una legge giusta e necessaria.

“Se a un certo momento non possiamo più fare nulla, mi licenzieranno e mi lasceranno morire in pace, pace e armonia”, dice Soima Perez.

Un altro partecipante ha detto: “Quando ti ammali, vivere senza dignità è terribile, ancora di più in questo Paese dove non ci sono medicine”.

Questa legge arriva nel mezzo della peggiore crisi sanitaria della storia del Paese.

Juan Rondon, specialista in medicina interna e cure palliative, ha espresso il suo punto di vista sulla nuova legislazione. “Se non hanno cure per curare la malattia di base, cosa faranno con questi pazienti che soffrono e non hanno le risorse?”

Da parte sua, Orlando Gutierrez, presidente della Miami Resistance Association, ritiene che con la decisione dell'eutanasia, come avviene in altri paesi, si sta dando all'enorme macchina il potere di vita o di morte sul vecchio indifeso. ? “Eliminare i costi a carico dello Stato”.

Gutierrez ritiene che l’approvazione dell’eutanasia a Cuba abbia un background politico, oltre-umano.

“C’è una condivisione di interessi tra le potenze globali di sinistra, soprattutto in Europa e Canada, con il regime comunista di Cuba, e credo che la questione dell’eutanasia sia una delle questioni in cui questo regime cerca un terreno comune con questo ordine mondiale È rimasto in quelle aree dove il suo potere politico non è minacciato”.

Anche se non è ancora chiaro quale sarà la procedura medica e quale tipo di pazienti potranno beneficiare dell’eutanasia, Cuba si aggiunge con questa decisione all’elenco dei nove paesi in cui è consentita l’eutanasia.