Quali sono gli scenari di qualificazione alla Coppa United? | Giro dell'ATP

Coppa Unita

Quali sono gli scenari di qualificazione alla Coppa United?

Gli scenari verranno aggiornati quotidianamente fino alla determinazione dei paesi dei quarti di finale

01 gennaio 2024

Jeremy Ng/Getty Images



Otto paesi si qualificheranno ai quarti di finale della Federation Cup.

A cura dello staff di ATPTour.com/es

La vincente di ciascuno dei sei gironi della Coppa United 2024 avanzerà ai quarti di finale. Un posto nei quarti di finale verrà assegnato a ciascuna città al miglior secondo classificato di quella città.

Le vincenti si qualificheranno per le semifinali della United Cup, che si disputeranno a Sydney.

Di seguito sono riportati gli scenari attuali all'inizio del gioco, il 1° gennaio.

Perth

Gruppo A – La vincente tra Polonia e Spagna vincerà il girone e si qualificherà.

Gruppo C – Gli USA vincono il girone e avanzano se battono l'Australia. Gli Stati Uniti vincono il girone e si qualificano anche se l'Australia batte gli Stati Uniti 2-1 e il risultato del girone è 4-3, 4-4 o 5-4 a favore dell'Australia.

L'Australia è prima nel girone e si qualifica battendo gli Stati Uniti 3-0. Anche l'Australia si qualifica se batte gli Stati Uniti 2-1 e il risultato dei set è 4-2, 5-2 o 5-3 a favore dell'Australia.

Gruppo E – La Serbia vince il girone e si qualifica se batte la Repubblica Ceca.

La Cina guida il girone e si qualifica se la Repubblica Ceca vince sulla Serbia.

La posizione di una nazione all'interno del proprio girone è determinata dal numero di serie vinte e giocate. In caso di parità di tre squadre con lo stesso numero di vittorie in serie, la squadra che avrà giocato il minor numero di incontri (singolare e doppio misto) verrà eliminata e la vincitrice avanzerà allo scontro diretto tra le due squadre rimanenti. . In caso di parità, la classifica del girone verrà determinata secondo la seguente procedura: maggior numero di partite vinte (singolare e doppio), più alta percentuale di partite vinte, più alta percentuale di set, maggior numero di partite vinte.

Determinazione del miglior secondo posto nei quarti di finale: numero di serie vinte, numero di serie giocate. In caso di parità tra tre squadre, verrà eliminata la squadra che avrà disputato il minor numero di incontri complessivamente (singolare e doppio misto) e, in caso di parità, quella che avrà vinto più incontri (singolare e doppio misto). ) verrà eliminato. . Se persiste un pareggio, verrà deciso in base ai seguenti parametri: percentuale di vittorie più alta, percentuale di set vinti più alta e percentuale di vittorie più alta.