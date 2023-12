Joao Felix potrebbe pagarne il prezzo

Xavi Hernandez non è disposto a ripetere la cattiva immagine della squadra contro l'Almeria. Il primo tempo è stato il peggiore da quando guida la squadra blaugrana. Ci sono stati due giocatori che sono stati i primi ad essere citati per tante sciocchezze, per non essersi lanciati nel secondo tempo: Joao Felix e Andreas Christensen. Prima ancora, l'allenatore aveva manifestato la sua rabbia all'interno dello spogliatoio, con un enorme litigio, in cui accusava i giocatori di non correre o di non aver tenuto il minimo comportamento necessario. La squadra ha finito per vincere grazie all'orgoglio di Sergi Roberto, ma l'ansia tra lo staff era più che evidente.

Sarà nella prossima partita, contro il Las Palmas, quando si manifesteranno le conseguenze concrete del disastro accaduto ai danni dell'ultima squadra. Come appreso dall'AS, i tecnici hanno intenzione di apportare modifiche fondamentali alla formazione. Una delle vittime principali sarà Joao Felix. La sua prestazione è peggiorata in modo allarmante dopo la sua prestazione contro l'Atletico.

Questo difetto preoccupa e preoccupa l'amministrazione sportiva, il che potrebbe portare al suo verificarsi Ferran Torres sulla fascia sinistraL'obiettivo è anche quello di rivitalizzare il portoghese, che gioca all'undicesimo turno da quasi quindici partite consecutive. Inoltre, Ferran è un giocatore molto impegnato nei compiti difensivi nel pressing alto, ed è un elemento chiave nel recupero palla e nell'equilibrio del gioco.

Questa situazione potrebbe aprire un nuovo scenario nel futuro di Joao FelixSoprattutto considerando che l'Atlético vuole raccogliere un buon mortaio, e ogni giorno crescono i dubbi nell'amministrazione sportiva sul suo acquisto. Resta anche da vedere come si adatterà al suo nuovo ruolo nella squadra se la sua sostituzione sarà confermata.

Chi proseguirà fino all'undicesimo turno è Sergi Roberto, dopo la prestazione contro l'Almeria, comprensiva di doppietta. A centrocampo torneranno Frenkie de Jong, squalificato, e Ilkay Gundogan. Dovrebbe debuttare con i blaugrana anche Vitor Roque, con indosso la maglia 19, mentre Robert Lewandowski e Rafinha saranno gli attaccanti che accompagneranno Ferran nel tridente d'attacco.

