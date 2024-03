Regola queste impostazioni prima di partire per un viaggio

Android Auto funzionerà meglio e in modo più sicuro con queste piccole modifiche prima del lancio.

Ti parleremo di alcune modifiche di base che puoi apportare Configurazione di Android Auto per Pasqua. Se sei già in viaggio o stai per partire per usufruire del ponte, Queste impostazioni Quello che stiamo per dirti può aiutarti in tanti modi diversi.

Queste sono alcune impostazioni di base da tenere in considerazione. Ve li spiegheremo uno per uno, raccontandovi caso per caso cosa vi tornerà utile durante i vostri viaggi pasquali.

Metti le tue app preferite a portata di mano

Android Auto ordinerà le app compatibili in ordine alfabetico nell'elenco delle app. Questo può essere scomodo quando cerchi qualcosa di specifico e pericoloso quando devi distogliere lo sguardo per trovare qualcosa di specifico. Quindi, buon consiglio Organizza l'elenco delle tue applicazioni In modo personale.

Questo deve essere fatto prima nelle impostazioni di Android Auto sul cellulare. Andare all'interno Personalizza il menu dell'applicazione. Qui andrai al menu, dove Puoi trascinare ciascuna app per modificarne la posizione. Il mio consiglio, ad esempio, è quello di mettere al primo posto le cose che usi più spesso, così da averle sempre a portata di mano.

Condividi il viaggio

Google Maps per Android Auto ha un'opzione Condividi il tuo viaggio in tempo reale Con qualche contatto. Ciò consentirà a familiari o amici di sapere sempre dove stai andando, nel caso in cui li visiti e vogliono monitorare la tua posizione nel caso succeda qualcosa.

L'unica cosa che devi fare qui è Avvia la traccia e premi il pulsante con i tre punti situato sulla targa informativa stradale. Qui avrai la possibilità di Condividi il viaggioFacendo clic, è possibile fare clic su un contatto per farlo.

Domande preregistrate per i partecipanti

Se non vuoi essere distratto aprendo la procedura guidata e ponendo una domanda generale, puoi creare Scorciatoie per domande preregistrate. Quindi, ad esempio, puoi avere un pulsante per chiedere all'Assistente Google il tempo in un luogo specifico o inviare un messaggio WhatsApp a una persona specifica.

Per fare ciò, nell'app Android Auto, devi andare all'opzione Personalizza il menu dell'applicazione. Qui, toccare Aggiungi un collegamento al menu dell'applicazionedove dici Chiama un contatto o attiva l'assistente con un solo tocco. Nel menu visualizzato, fare clic su Lavoro del processoree questo ti porterà ad una schermata in cui dovrai digitare il comando che vuoi configurare e il testo dell'icona che sarà nell'elenco delle applicazioni.

Evita notifiche fastidiose

Se vuoi evitare disagi durante il viaggio, è anche importante Limita le notifiche di Android Auto, evitando così distrazioni. Innanzitutto, è importante disabilitare l'opzione Riproduci il suono del messaggioin modo che se qualcuno ti manda un messaggio non ci siano distrazioni dovute ad una notifica sonora.

Si consiglia inoltre di disabilitare l'opzione Mostra notifiche di gruppoPerché nelle chat di gruppo di solito c'è più rumore. Hai anche la possibilità di farlo L'assistente legge ad alta voce i messaggi ricevutiAnche se questo non è raccomandato se ci sono più persone in macchina.

Configura un appartamento come una nuova casa

Proprio come Google Maps, Android Auto ti consente di configurare sia la tua casa che il tuo posto di lavoro, in modo da poter calcolare i percorsi senza dover digitare i loro indirizzi. Per questo motivo può essere utile Imposta il tuo appartamento o hotel come indirizzo di casa Durante il tempo in cui ero lì.

Per fare ciò, vai alle impostazioni di Android Auto, quindi accedi alla sezione Impostazioni. Assistente Google. Qui dentro, clicca su VoiE nelle tue opzioni toccare I tuoi siti web. Qui puoi modificare il tuo indirizzo di casa e impostare un indirizzo temporaneo per l'hotel.

