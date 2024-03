Ho questo SSD nella mia PS5 ed è il miglior investimento che abbia fatto: ora lo vendono come 4TB

La nuova generazione di console è nata alla fine del 2020 con la battaglia tra Sony e Microsoft per guidare il mercato dei PC desktop. Serie PlayStation 5 e Xbox ma Se c'era una cosa in cui la console Sony impallidiva rispetto a Xbox, erano le dimensioni dell'SSD.

Sebbene PlayStation includesse un SSD di nuova generazione nella sua PS5, molti giocatori sono rimasti delusi quando lo hanno visto. La Xbox è stata lanciata con 1 TB e la PS5 aveva solo poco più di 800 GB. Nello specifico, è stato necessario sottrarre 825 GB di spazio di archiviazione a cui, ovviamente, la parte occupata dal sistema operativo, riducendo così la quantità finale disponibile per l'installazione dei giochi.

Questo, che era già un problema evidente a livello di marketing, è diventato un problema molto più grande per i giocatori non appena hanno iniziato ad entrare nel mercato. Giochi che hanno superato di gran lunga la barriera dei 100 GB. Per citarne alcuni, Forspoken (120 GB), Call of Duty: Black Ops Cold War (133 GB) e Hitman (149 GB) possono occupare da soli la maggior parte dello spazio.

Acquista WD Black SN850P 4TB per PS5 presso PC Components

Il problema dello spazio assegnato ai giochi diventerà un ricordo del passato

Per risolvere questo problema, Sony ha incluso uno spazio dedicato per l'installazione di un SSD interno nel dispositivo PlayStation 5, con l'obiettivo di consentire ai giocatori di aumentare lo spazio di archiviazione a piacimento. La buona notizia è questa SSD in vendita ora su PC Components Lui è Quelli consigliati dallo stesso ingegnere di PS5, Mark Cernyche pertanto ha Licenza ufficiale PlayStation Puoi acquistare con uno sconto.

Lui Il WD Black SN850P è uno dei migliori SSD che puoi installare sulla tua console Per diverse ragioni. Il primo è che include a radiatore Ciò eviterà il surriscaldamento, necessario per prolungarne la vita utile. L'altro è ovvio, perché stiamo parlando dell'essere Disponibile con capacità fino a 4 TBCiò significa che puoi divertirti con decine di giochi senza doverti preoccupare del suo peso.

Inoltre, il WD Black SN850P fa tutto Standard di velocità richiesti per eseguire applicazioni e giochi PS5 Come se fosse l'SSD interno di fascia alta della console. Questo è essenziale per garantire la compatibilità del gioco e significa che l'SSD funziona in modo efficiente Velocità di lettura fino a 7.300 MB/s e velocità di scrittura fino a 6.600 MB/s con la tecnologia PCIe Gen4 NVMe. Non c'è mai stata una console più veloce.

In questo caso il modello in questione è stato migliorato dal marchio WD con un design che lo rende tale Compatibile al 100% con lo slot SSD disponibile sulla tua PS5. Ciò significa che installarlo sarà facile come rimuovere il coperchio laterale della tua console, svitare la piastra protettiva dallo slot SSD, collegare il dispositivo montato all'apposita vite presente sulla console e richiudere il coperchio.

Cioè, con questo SSD non dovrai preoccuparti che le dimensioni siano più grandi o più piccole di quelle consigliate. Una volta installato, Potrai formattarlo dopo che sarà stato rilevato dal sistema operativo PS5È un processo semplice che termina in pochi secondi con la semplice pressione di un pulsante. Una volta installato, sempre Potrai modificare la configurazione del sistema Quindi i nuovi giochi che scarichi o installi dal disco sono ospitati sull'SSD interno o su uno che hai appena aggiunto.

come vedi, L'SSD WD SN850P da 4 TB ha tutto ciò che serve per essere l'aggiunta perfetta alla tua PS5 Se inizi a questo punto della generazione, riscontri problemi di spazio sulla tua console. Viene da uno Marchio rispettabile, consigliato dall'ingegnere PS5 e superiori In vendita presso Componenti PC. Le stelle si sono allineate affinché tu possa aumentare la capacità del tuo disco rigido e preoccuparti solo dei giochi.