Ricardo Montaner ha invitato un fan ecuadoriano al suo concerto a Guayaquil tramite Twitter; Scopri la storia del fortunato seguace | persone | intrattenimento

Nei social network, gli artisti hanno trovato il collegamento migliore e più grande con i loro follower. Sebbene siano collegati spiriti Per presentare il loro lavoro o semplicemente per parlare, queste piattaforme sono servite anche per avvicinarli in diversi modi.

L’ecuadoregna Samantha Sotomayor ha verificato questa settimana fa quando ha risposto a Ricardo Montaner su Twitter e, oltre a parlare con il suo artista preferito, è stata in grado di esaudire il suo desiderio.

Bene, domenica mattina ha postato un tweet dicendo che era “On” su Twitter e che avrebbe risposto a tutti quelli che gli avevano scritto. La verità è che gli ho scritto un paio di volte, ma su IG, e ho detto OK, andiamo scrivi ora su Twitter. E così, quando ho visto il tuo tweet , era già stato postato per circa un’ora. Deve avermi risposto più o meno 20 minuti dopo aver chiesto di farmi entrare al concerto, perché non c’erano più biglietti e mi ha chiesto “a quale voglio andare”. Gli ho detto che lo volevo per il 26, perché il 20 maggio era il mio compleanno e non potevo davvero comprare i biglietti”, dice Sotomayor.

Raccogliete il tweet in cui Ricardo Montaner invita il suo fan al suo concerto a Guayaquil.

“E così è stato, mi ha detto di scrivere a una persona che ha postato nel tweet e la mattina dopo vedo che questa persona mi ha seguito su Twitter e lì ho colto l’occasione per scriverlo dal DM in modo che non lo facesse dimenticati di me”, commenta il follower su questo fortunato incontro sui social network.

Sotomayor è stata una seguace di Montaner sin da quando era giovane. La sua musica fa parte della sua vita come parte dei ricordi del patrigno, che ha sempre dedicato alla madre le canzoni dell’interprete. “Dedicava sempre a lei le sue canzoni, era la loro canzone Mi ha baciato. Poi, crescendo, ho continuato ad ascoltarla grazie a mia madre e perché ho iniziato a capire i testi delle sue canzoni”, rivela la 28enne di Guayaquil.

L’ecuadoregna, che spera di conoscere più da vicino Montaner e ringraziarlo personalmente per l’invito, ha intenzione di andare con sua madre al concerto per godersi insieme l’artista.

Il cantante Ricardo Montaner si è esibito ieri in un concerto per fluire, Attraverso la piattaforma Infobae, il suo ultimo album intitolato tango, Con la premessa non solo di mantenere una promessa fatta alla sua famiglia argentina, ma anche di ripristinare un “tipo universale” che è stato “ingiustamente accantonato”.

Caminito, niente, il giorno in cui mi ami S ultimo drink Queste sono alcune delle undici canzoni che componevano l’album, che hanno dato voce a questo numero indiscusso del libro di canzoni romantiche in lingua spagnola. (me)