Parigi, 9 settembre (EFE). Il Musée Picasso di Parigi presenta una nuova collezione di opere contemporanee dell’artista franco-belga Farah Atassi, che rivisita alcuni dei dipinti più emblematici del pittore spagnolo Pablo Picasso, come la serie Paintings on Bathers.

In una mostra che apre al pubblico il 13 settembre, Al Atassi rappresenta sui suoi dipinti figure in uno stile astratto e cubista, che a volte si ispirano alle vaste opere di Picasso.

L’artista (1981, Bruxelles) ha spiegato in una dichiarazione a EFE che la pittrice di Malaga fa parte della sua vita e ispira il suo lavoro in bottega: “Sono anni che dialogo con lui in astratto”.

Al-Atassi onora anche il cubismo neoclassico sviluppato da Picasso alla fine degli anni ’10, in particolare con i suoi primi dipinti di Bathing, che appare come un velato riferimento in molti dei suoi dipinti.

I “nuotatori” che Al Atassi ha disegnato nei suoi dipinti sono costituiti da spiagge astratte, con protagonisti personaggi femminili in costume da bagno a righe.

Al Atassi utilizza sfondi pittorici e utilizza un’ampia gamma di colori nei suoi dipinti. Nel suo lavoro più recente ha utilizzato colori pastello, ma ha utilizzato anche tavolozze scure in altre collezioni.

La mostra riunisce 15 delle sue opere più recenti, la maggior parte delle quali sono state progettate appositamente per il Musée National Picasso di Parigi.

Per lei i motivi che compaiono nelle sue composizioni si ispirano anche alla tipica “arte psichedelica” degli anni ’70, con linee, forme circolari e colori contrastanti.

Il pittore sta attualmente lavorando a una serie di tele su Pranzo sull’erba di Edouard Manet e successivamente dipinte da Picasso.

Molte opere cubiste reinventate da Picasso si trovano in questo stesso museo parigino.

L’artista ha presentato le sue composizioni in tutto il mondo: i suoi lavori sono stati esposti a Los Angeles (USA) nel 2020, e una delle sue ultime mostre si è tenuta a luglio di quest’anno a Shanghai (Cina).

La mostra sarà aperta al pubblico fino al 29 gennaio 2023. EFE

