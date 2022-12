Salva la vita di un uomo in Alaska

È arrivata una delle novità più interessanti della nuova generazione di telefoni Apple Sistema di emergenza satellitare dalla serie iPhone 14. Un sistema pensato per salvare vite che, sulla carta, funziona davvero bene nei test che sono stati fatti. E ora possiamo confermare che questa funzione ha effettivamente salvato la sua prima vita: Un uomo in Alaska ha utilizzato questo servizio sul suo iPhone 14 per uscire da un grosso problema.

esattamente come Spiegato da MacRumorsNelle prime ore del 1 dicembre, la Polizia di Stato dell’Alaska ha ricevuto un avviso che un uomo che viaggiava con uno spazzaneve si era fermato.

Il problema è Stavo viaggiando da Norvik a Kotzebue, che è una strada piuttosto fredda e remota. Il peggio? Non c’era copertura nella zona quindi l’uomo era in guai seri. Senza accesso alla rete, né accesso al WiFi, fortunatamente aveva un iPhone 14, quindi non ha esitato ad attivare la funzione di emergenza SOS via satellite.

iPhone 14 salva vite con il suo sistema satellitare SOS

automaticamente, L’Emergency Response Center di Apple ha attivato i suoi dispositivi in ​​collaborazione con le squadre di ricerca e soccorso nel Northwest Arctic Borough Per inviare volontari direttamente alle coordinate GPS che Apple invia attraverso questa funzione di emergenza.

Sistema SOS per iPhone 14 | manzana



finalmente L’uomo è stato salvato con successo, trovandosi in una zona molto remota e senza comunicazioni di alcun genere. Inoltre, sebbene Apple abbia annunciato all’epoca che il suo sistema satellitare potrebbe non funzionare fintanto che si trova al di sopra dei 62° di latitudine, il suo servizio funziona ancora perfettamente in un ambiente vicino ai 69° di latitudine.

Compresoo La squadra di soccorso è rimasta sorpresa dalla straordinaria accuratezza e da tutte le informazioni contenute nell’allerta iniziale, Poiché la funzione SOS in iPhone 14 pone all’utente diverse domande prima di inviare l’avviso per accelerare il più possibile la missione di salvataggio.

Una storia a lieto fine lo illustra Il servizio di emergenza disponibile su iPhone 14 è più utile di quanto pensassimo. Per ora è disponibile solo negli Stati Uniti, anche se Apple ha annunciato che sarà presto esteso a Francia, Germania, Irlanda e Regno Unito.

Al momento non esiste una data per l’arrivo di questo servizio in Spagna, ma visto tutto ciò che può offrire, speriamo che prima o poi Apple espanda la copertura del suo sistema SOS satellitare.

Sono sicuro che sei interessato a:iPhone 14, ha davvero meno batteria dei suoi predecessori?