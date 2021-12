Samsung brevetta uno smartwatch con schermo pieghevole

Samsung cerca di utilizzare la tecnologia dello schermo pieghevole oltre a telefoni come Galaxy Z Fold. Ora hanno ottenuto un brevetto per la progettazione di una bobina orologio intelligente Come il Galaxy Watch, ma il suo schermo si flette su se stesso.

Sito olandese Passiamo al digitale Indica che questo brevetto è stato depositato da Samsung lo scorso giugno e che è stato concesso a Samsung il 9 dicembre. Il diagramma mostra uno smartwatch il cui schermo non è completamente rotondo, ma un po’ più lungo del solito e con una barra al centro; Essere ha aperto guarda, lo schermo è più grande del 40 percento rispetto a un Galaxy Watch tradizionale.

La documentazione afferma inoltre che il dispositivo può essere utilizzato per visualizzare contenuti come video, poiché nella sua posizione più ampia lo schermo può ospitare un formato 16:9 nello spazio centrale. Inoltre, il pannello può essere suddiviso, ad esempio, mostrando alcuni tipi di informazioni in una metà, mentre altri dati possono essere visualizzati nell’altra metà.

L’orologio pieghevole – o meglio il suo brevetto – di Samsung può ospitare anche una fotocamera e un flash, che possono avere diversi usi. Il più ovvio è scattare foto o registrare video, ma può essere utilizzato anche per effettuare videochiamate.

Il brevetto indica anche che l’orologio può essere caricato dalla parte centrale e probabilmente ci saranno vari usi, sia con lo schermo completamente esteso che con la parte centrale chiusa, facendo sembrare il dispositivo orologio intelligente tradizionalisti.

Naturalmente, come sempre accade con i brevetti, il brevetto non garantisce del tutto l’esistenza di un orologio come questo. Ma Samsung ha sviluppato lentamente la sua tecnologia con la serie di telefoni Galaxy Fold, quindi un telefono pieghevole non sembra così inverosimile a medio termine.

Va inoltre notato che IBM Già dimostrato il concetto di un orologio pieghevoleAnche se il design di due anni fa non sembra proprio il brevetto di Samsung.

Raccomandazioni dell’editore