Sapori autentici d’Italia – Publimetro Chile

I soci Franco Cacchetti e Sebastián Mendoza condividono la stessa passione per il cibo italiano e la cucina tradizionale tramandata dalle loro nonne. “Ispirati dal desiderio di condividere l’autentica esperienza culinaria italiana con il mondo, abbiamo deciso di unirci e aprire il nostro ristorante italiano”, afferma Franco.

“La mia famiglia viene da Belluno, una città del Veneto, mentre Sebastian ha famiglia a Cortina d’Ampezzo. Entrambi eravamo circondati da aromi esotici e prelibatezze preparate dalle nostre rispettive nonne e mamme. Queste donne intelligenti e appassionate ci hanno insegnato i segreti della cucina italiana, tramandando ricette tradizionali custodite da generazioni», aggiunge.

Così, con una visione chiara, gli imprenditori hanno iniziato a progettare il loro ristorante. Con quale idea? Con l’obiettivo di creare uno spazio confortevole e autentico che catturi l’essenza dell’Italia e offra ai commensali un’esperienza gastronomica unica. Decisero di chiamarlo Da Franco Lumanitaria, poiché si trovava dove operava il primo centro italiano del Cile. Sessanta immigrati italiani a sostegno dei loro connazionali, provenienti soprattutto da Genova.

Le ricette di Nona

Con lo scopo e lo spazio in atto, il passo successivo dei partner è stato quello di creare un menu con le migliori ricette delle loro nonne e madri.

“Ci dedichiamo alla ricerca, alla raccolta e al perfezionamento di ogni piatto. Lavoriamo sodo per ricreare sapori autentici, utilizzando ingredienti freschi e di alta qualità, proprio come ci hanno insegnato le nostre Nanas. Così pasta fatta in casa, sughi aromatici e cremosi risotti sono diventati i pilastri del menu”, sottolinea Franco.

Sono decollati per la prima volta con un formato di consegna il 25 giugno 2021 e pochi giorni dopo, quando le porte di Da Franco si sono aperte per il consumo in loco il 6 luglio, la trattoria ha rapidamente riempito i commensali, bramando l’autentica cucina italiana. Impegno. Inoltre, ha adorato l’atmosfera calda e accogliente del ristorante, con le non pareti decorate con fotografie, paesaggi ed elementi iconici italiani, oltre a vecchi utensili da cucina che evocano nostalgia nei clienti.

Ben presto, Da Franco divenne un luogo di ritrovo per famiglie, amici e coppie in cerca di un’esperienza gastronomica unica.

“Man mano che cresceva il successo del ristorante, non abbiamo dimenticato le nostre radici e l’amore che nutrivamo per i nostri nonni. Per questo abbiamo deciso di onorarli ulteriormente proponendo corsi di cucina che ci insegnano a preparare pizze, paste fresche e cene ”, sottolinea Sebastian Mendoza.