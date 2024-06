Silvio Rodriguez: “Non mi sono mai preso sul serio”

Volevo sapere – Silvio Rodriguez

Era la voce poetica della Rivoluzione cubana, fonte d’ispirazione per milioni di latinoamericani che vivevano sotto le dittature negli anni ’60 e ’70 e che sognavano la Cuba ideale che lui e la sua chitarra contribuirono a evocare. Trovatore cubano Silvio Rodriguez(77 anni), uno dei musicisti più famosi dell’America Latina, ha pubblicato un nuovo album, il primo in tre anni. Ma la vita sull’isola, che sta attraversando la peggiore crisi economica degli ultimi decenni, è cambiata molto da quando ha scritto: “Vivo in un paese libero che può solo essere libero”.

“Ora mi sento a disagio nel cantare quella canzone”, ha commentato Rodriguez durante una rara intervista nel suo studio di registrazione all’Avana. Il progetto rivoluzionario cubano, al quale Rodriguez ha dedicato gran parte della sua musica e dei suoi testi sin dal suo debutto 56 anni fa, sta attraversando una grave crisi economica che ha portato inflazione, fame, terre improduttive e spinto centinaia di migliaia di cubani a lasciare l’isola. .

Rodriguez, che si considera di sinistra, dice che questa non è una scusa per ignorare la crisi economica che attraversa Cuba, che lo preoccupa. “È terribile”, ha ripetuto più volte quando gli è stato chiesto della crisi che sta attraversando Cuba. “È molto forte, molto forte.”

Rodríguez nuovo album, Volevo sapereContiene 11 canzoni scritte tra il 2019 e il 2023, alcune delle quali esprimono disappunto per il percorso che sta prendendo il loro Paese. “E anche se si immaginano calmi e coscienziosi, la realtà è uno spettacolo di incompetenza. “I giovani fuggono in massa”, si legge nel testo di “Para no botar el couch”, in cui Rodriguez canta dei giovani che. hanno abbandonato l’isola.

Sebbene riconosca le sfide che il suo Paese deve affrontare, afferma di rimanere fedele almeno ad alcuni dei principi della rivoluzione, come l’assistenza sanitaria universale e l’istruzione. “La maggior parte delle persone in tutto il mondo vuole solo vivere la propria vita in pace, andare un po’ avanti e avere qualche opportunità”.si precisa.

Rodriguez è nato nella piccola città di San Antonio de los Baños, vicino all’Avana, il 29 novembre 1946, ed era adolescente quando scoppiò la rivoluzione da lui guidata. Fidel CastroÈ un numero che ammira ancora. Come molti giovani della sua generazione – e altri che sono venuti dopo di lui – Rodriguez si è unito all’appello all’azione per il suo Paese. Divenne insegnante di alfabetizzazione, miliziano, prestò servizio militare e fu inviato in Angola come parte delle missioni militari cubane nella guerra contro i gruppi sostenuti dal governo dell’apartheid in Sud Africa.

Ha debuttato a metà degli anni ’60 con quella che sarebbe diventata la sua chitarra fretless, e si è esibito in decine di paesi come Germania, Cile, Argentina, Messico, Spagna, Danimarca, Svezia, Nicaragua e Stati Uniti.

Ha pubblicato 20 album e scritto più di 500 canzoni, riempiendo gli stadi e i palchi di tutto il mondo di fan che lo adorano per la sua musica e per il peso della sua poesia, ricca di potenti metafore. “Non mi sono mai preso sul serio”.Rodriguez dice della sua fama duratura. “Sei il risultato del tuo lavoro.”

Alla domanda sulla sua eredità, ha risposto con lo stesso candore. “La virtù delle canzoni è che tengono insieme le persone. Se qualcuna delle mie canzoni è così bella, chi potrebbe volere di più?”

