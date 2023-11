La filiale di Alibaba, T-Head, ha sviluppato un controller SSD PCI Express 5.0 basato su RISC-V con velocità fino a 14 Gbps e 3.400.000 IOPS

Con arrivo Nuovi processori Intel E il successivo AMDstandard PCI Express 5.0 Sta diventando sempre più popolare e sta guadagnando terreno rispetto alle versioni più vecchie e consolidate. I produttori continuano Sviluppo di chip per questa nuova tecnologiacome T-Head di Alibaba, che È stato presentato La sua prima Controller SSD PCI Express 5.0 industrializzazione nazionale, Zenio 510. Driver per unità SSD aziendali sviluppato con Architettura RISC-V.

Il nuovo controller Zhenyue 510 funziona con Core sviluppati dalla società stessa, Xuantie C910 Con l’architettura RISC-V, che è dedicato alle unità SSD. Grazie alla nuova console di origine cinese, alcuni Latenza di input e output ridotta fino al 30%. rispetto a quelli offerti dalle soluzioni concorrenti. Zhenyue 510 potrà salire a bordo dell’aereo Carico di lavoro pesantecome l’analisi dei big data, i carichi di inferenza o la formazione sull’intelligenza artificiale.

Possiamo anche vedere che secondo l’azienda che lo ha progettato, è in grado di offrire una potenza di elaborazione di Fino a 3.400.000 IOPS e velocità di trasferimento 14 Gbpscon efficienza energetica fino a 420.000 IOPS per watt. Ciò è ottenuto grazie 16 canali NAND A Ad alta velocità Cosa che promette.

La Cina continua a progredire nello sviluppo dei chip Autosufficientecon questa nuova console già fornita dalla filiale Alibaba Il secondo controller SSD prodotto nel continente asiatico.

