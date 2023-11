Xataka NordVPN Awards 2023: questi sono i finalisti

I finalisti sono i dispositivi più votati dal pubblico in ogni categoria

I voti del pubblico e della giuria verranno ora aggiunti per selezionare i vincitori

6 novembre 2023, 16:15 – Aggiornato 6 novembre 2023, 16:33

Arrivò il giorno,Abbiamo già i finalisti per gli Xataka NordVPN Awards 2023! Negli ultimi giorni tu, il nostro xatakeros, hai votato nelle diverse categorie che abbiamo pubblicato per aiutarci a scegliere i candidati per i migliori prodotti tecnologici dell’anno. I finalisti sono il risultato dei tuoi voti.

Ora sceglieremo i vincitori aggiungendo i vostri voti a quelli della giuria composta dagli editori di Xataka e da altri giornalisti tecnologici che presentiamo di seguito. Oggi Il 15 novembre conosceremo i vincitori Alla nostra festa.

I migliori cellulari

Il miglior cellulare per principianti

Il miglior cellulare medio

Il miglior telefono cellulare di alta qualità

Il miglior cellulare pieghevole

Il miglior tablet e smartwatch

La migliore tavoletta

Il miglior orologio intelligente

I migliori computer e accessori

Il miglior portatile convertibile

Il miglior portatile

Il miglior portatile per giocare

Il miglior computer desktop

Il miglior computer desktop per giocare

I migliori componenti o periferiche per computer

I migliori televisori e apparecchiature audio

Il miglior televisore di fascia alta

La migliore TV entry-level e di fascia media

Le migliori cuffie

Il miglior oratore

I migliori elettrodomestici della casa

Il miglior dispositivo connesso in casa

Il miglior robot aspirapolvere e dispositivo di pulizia

Il miglior dispositivo energetico domestico

Il miglior dispositivo connesso

La migliore auto e dispositivo per la mobilità sostenibile

La migliore macchina tecnologica

Il miglior dispositivo per la mobilità sostenibile

Miglior videogioco e serie/film

Miglior videogioco

Miglior serie/film

Oltre a queste categorie, durante la cerimonia assegneremo due ulteriori premi: il Community Award, al dispositivo che ha ricevuto più voti dal pubblico; E lo Xataka Leyenda Award, che abbiamo assegnato a Matt Mullenweg per aver creato WordPress e per essere una personalità del web e di Internet di fama mondiale. Fonte aperta.

Come vengono selezionati i vincitori degli Xataka Awards?

La meccanica degli Xataka NordVPN 2023 Awards è simile alle edizioni precedenti e si divide in tre fasi:

Voto pubblico: Qualche giorno fa abbiamo aperto le votazioni sul nostro sito web per tutte le categorie e i candidati scelti dal team Xataka. xatakeros li ha votati e abbiamo i finalisti presentati in questo articolo. Voto della giuria: Con i finalisti scelti dal pubblico, la giuria di Xataka e altri esperti di tecnologia voteranno per quelli che ai loro occhi sono i migliori dispositivi. Selezione dei vincitori: I voti della giuria saranno sommati a quelli del pubblico per scegliere i vincitori, che saranno annunciati durante la cerimonia del 15 novembre.

I candidati selezionati sono dispositivi che È stato messo in vendita nel 2023 o sarà messo in vendita con una data confermata entro la fine dell’anno. Includiamo anche quelli che erano stati esclusi l’anno scorso quando furono annunciati dopo la premiazione. Pensiamo che questa sia la soluzione migliore: purtroppo non possiamo organizzare la festa il 31 dicembre e la nostra idea è che i premi possano servire da supporto nella decisione di acquisto per quest’ultima parte dell’anno.

Giuria degli Xataka NordVPN Awards 2023

La giuria degli Xataka NordVPN Awards 2023 è composta da Giornalisti esperti di tecnologia, sia da Xataka che da altri media, testa la maggior parte delle tecnologie e dei prodotti immessi sul mercato. Quest’anno, come novità, abbiamo una giuria più specializzata, in cui ogni membro si concentra maggiormente sulle categorie più vicine al proprio lavoro quotidiano.

Giuria interna di Xataka:

Javier Pastore direttore di Zataka

direttore di Zataka Enrico Perez direttore di Zataka

direttore di Zataka Juan Carlos López direttore di Zataka

direttore di Zataka Robin Andrés Redattore Xataka (Speciale Casa e TV)

Redattore Xataka (Speciale Casa e TV) Antonio Saban Coordinatore Casa Xataka (Speciale Casa e TV)

Coordinatore Casa Xataka (Speciale Casa e TV) Ricardo Aguilar Xataka Editor (in particolare telefoni cellulari)

Xataka Editor (in particolare telefoni cellulari) Ivan Linares Xataka Android/Mobile Editor (in particolare telefoni cellulari)

Xataka Android/Mobile Editor (in particolare telefoni cellulari) Alex Alcolea Xataka Android/Mobile Editor (in particolare telefoni cellulari)

Xataka Android/Mobile Editor (in particolare telefoni cellulari) Javier Penalva Xataka Editor (in particolare PC)

Xataka Editor (in particolare PC) Eva Rodríguez Redattore di Xataka (in particolare il robot aspirapolvere)

Redattore di Xataka (in particolare il robot aspirapolvere) Alberto della Torre Redattore di Xataka Movilidad (in particolare mobilità)

Redattore di Xataka Movilidad (in particolare mobilità) Cesare Muela Vicedirettore della tecnologia Webpedia

Vicedirettore della tecnologia Webpedia Roberto Jimenez Responsabile della pubblicazione presso Webpedia Spagna

Responsabile della pubblicazione presso Webpedia Spagna Maria GonzálezDirettore di Xataka e Webpedia Technology

Giuria esterna:

Ana Muñoz de Frutos redattore tecnologico presso Axel Springer

redattore tecnologico presso Axel Springer Noelia Honoria scrittore freelance e caporedattore presso Gizlogic

scrittore freelance e caporedattore presso Gizlogic Fernando Álvarez del Vayo Redattore capo di El Androide Libre

Redattore capo di El Androide Libre chicagico Creatore del contenuto

Creatore del contenuto Carlos Santangracia cofondatore di Topes de Gama

cofondatore di Topes de Gama Shima Flores Responsabile della tecnologia presso EL ESPAÑOL

Responsabile della tecnologia presso EL ESPAÑOL Gesù Maturana Redattore tecnologico presso Axel Springer

Redattore tecnologico presso Axel Springer Pablo Rossello cofondatore di dBeta Windows

cofondatore di dBeta Windows Javier Sanchez redattore di tecnologia ed energia presso Vanity Fair

redattore di tecnologia ed energia presso Vanity Fair Michael McLoughlin Redattore Teknautas / El Confidencial

Redattore Teknautas / El Confidencial Alex Barredoun podcaster su Mixx.io

Giuria videogiochi:

Álvaro Castellano editore di Webpedia Gaming

editore di Webpedia Gaming José Angel Mateo Alborni ,Editor 3DJuegos

,Editor 3DJuegos toni John direttore di Zataka

direttore di Zataka Samuele Oliver direttore di Zataka

direttore di Zataka Alex Canova Direttore di Vida Extra

Direttore di Vida Extra Robin Marquez Direttore di Vida Extra

Direttore di Vida Extra Brenda Giaccone ,Editor 3DJuegos

,Editor 3DJuegos Coppia Alessio creatore di contenuti presso Xataka

creatore di contenuti presso Xataka Roberto Jimenez Responsabile della pubblicazione presso Webpedia Spagna

Responsabile della pubblicazione presso Webpedia Spagna Alex Alcolea Redattore di Xataka Móvil e Xataka Android

Redattore di Xataka Móvil e Xataka Android Rachele Cervantes,Editor 3DJuegos

Serie/film della giuria speciale:

Sara Heredia Redattore capo Sensassin

Redattore capo Sensassin Alessandro J. Calvo Direttore di Sensassin

Direttore di Sensassin toni John direttore di Zataka

direttore di Zataka Alicia Perez Editore sensazionale

Editore sensazionale Mikel Zorrilla editore Espinov

editore Espinov Roberto Jimenez Responsabile della pubblicazione presso Webpedia Spagna

Responsabile della pubblicazione presso Webpedia Spagna Juan Luis CaviaroDirettore Espinov

Come seguire in diretta gli Xataka NordVPN Awards 2023

Si terranno gli Xataka NordVPN Awards 2023, durante i quali annunceremo i vincitori 15 novembre Al Cinema Capitol di Madrid. I biglietti per il pubblico fisico sono già esauriti (vi faremo sapere se saranno nuovamente disponibili), ma potrete comunque seguire tutto quello che succede e il concerto in diretta attraverso il nostro sito Xataka.com. Ti aspetteremo!