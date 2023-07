Un esperto di Minecraft ci lascia a bocca aperta ricreando le isole aeree di Zelda: Tears of the Kingdom

In molte occasioni siamo stati in grado di verificare che l’universo La leggenda di Zelda E Minecraft sta benissimo insieme. I giocatori del titolo Mojang sono dei veri e propri geni e quando si tratta di craftare creazioni sono capaci di realizzare creazioni capaci di lasciarci a bocca aperta, come quello che fa l’utente isole aeree Da The Legend of Zelda: Kingdom’s Tears.

Il nome della persona interessata GrazieIn particolare, è un esperto che ha precedentemente pubblicato diversi video relativi al fantastico gioco per Nintendo Switch. In questa occasione siamo rimasti sorpresi Ha ricreato perfettamente l’Isola della Grande Albache è l’area in cui inizia l’avventura.





Nel video che ho allegato con queste righe, puoi vedere quanto è durato il processo Ciascuno dei luoghi che fanno parte di questa regione primaria Questo collegamento deve passare. Inoltre, non solo ha disegnato gli esterni che si potevano vedere dall’esterno in migliaia e migliaia di blocchi, perché ha fatto lo stesso anche con gli interni, siano quelli delle grotte o quelli del Tempio del Tempo.

Insieme a tutto questo, non mancano i santuari in cui si ottengono i primi poteri, oltre a laghi, alberi, nemici e, infine, una brutalità dei dettagli che illustra la passione di Grazzy per entrambi i franchise di fare qualcosa. laborioso e soprattutto con Questo è un grande risultato.

Non intende infatti fermarsi qui, perché la sua intenzione è quella di ricreare una mappa completa di La leggenda di Zelda: Kingdom’s Tears. La domanda è: includerà anche l’interno della Terra?

