Abbiamo scoperto una stella così fredda che possiamo raggiungere la sua temperatura a casa nostra

Siamo abituati a sentire come esperimenti scientifici come quelli nei reattori a fusione raggiungano temperature elevate come quelle di una stella. Tuttavia, ora sappiamo che la temperatura più alta che possiamo ottenere nelle nostre case supera la temperatura più bassa in cui può esistere una stella. Grazie alla scoperta della stella più fredda conosciuta fino ad oggi.

Saggio J0623. La stella appena scoperta, WISE J0623, lo è nana bruna, un tipo di stella che esiste al confine di quella che considereremmo una vera e propria stella. In queste stelle la fusione degli atomi di idrogeno è limitata a causa della loro bassa massa.

La sua temperatura, calcolata dagli astronomi, è “solo” 425 gradi Celsius (700 K), rendendola la stella più fredda mai scoperta. Nonostante la sua bassa temperatura, il campo magnetico di WISE J0623 è molto forte, persino maggiore di quello del nostro Sole.

il più freddo. esattamente come Indica Kofi Rose e Tara Murphydue degli autori dello studio, in un articolo su Ph ConversazioneQuesta stella è così fredda che è possibile raggiungere temperature simili in forni specializzati come quelli usati per cuocere la pizza.

Sebbene un forno domestico convenzionale non raggiunga i 420°C rilevati in questa stella, ci sono diversi casi in cui questa temperatura viene raggiunta nelle nostre case. Il motivo è che molte fiamme, da quelle prodotte nei caminetti, nelle stufe a combustione e persino nelle fiammelle delle candele, possono raggiungere (e spesso superare) queste temperature.

segnali radio. Gli astronomi hanno utilizzato una caratteristica relativamente rara nelle stelle per il loro studio: WISE J0623 emette segnali radio. Fino ad ora, gli astronomi sono stati in grado di rilevare le onde radio solo da un migliaio di stelle tra i miliardi della nostra galassia.

Come Spiegato da Rose e Murphygli strumenti che abbiamo e il fatto che le onde radio luminose e stellari sono prodotte da processi diversi è alla base del fatto che siamo stati in grado di rilevare solo una piccola parte di questi tipi di onde.

Tuttavia, queste sono onde che ci permettono di apprendere molti dettagli, non solo sulla stella, ma anche su ciò che la circonda. Grazie a ciò, il team di ricerca è stato in grado di stimare la temperatura alla quale si trova WISE J0623.

Tre strumenti, un riferimento. Grazie al progressivo miglioramento della sensibilità e della copertura dei nuovi radiotelescopi a disposizione degli astronomi, è diventata possibile la rivelazione di stelle a debole emissione. Il segnale radio da WISE J0623 è stato rilevato grazie Esploratore SKA australianoun telescopio la cui grande copertura gli ha permesso di esaminare il 90% della volta celeste.

I segnali radio, rari nelle stelle, provengono spesso dai centri delle galassie attive, cioè dai buchi neri supermassicci attorno ai quali si formano le galassie vicine. Per verificare la natura di WISE J0623, gli astronomi Approfitta della polarizzazione circolare Funzionalità di stelle e pulsar. Utilizzando filtri polarizzatori, sono stati in grado di rimuovere i segnali da altre fonti e quindi identificare l’oggetto come una stella o una nana bruna.

Dopo questi primi esami, i ricercatori hanno seguito l’oggetto attraverso altri due radiotelescopi, l’Australian Integrated Telescope Array del CSIRO e il telescopio MeerKAT gestito dal South African Radio Astronomy Observatory. Grazie alle loro osservazioni sono stati in grado, tra l’altro, di stimare la temperatura corporea. Dettagli su Questa indagine È stato pubblicato in un articolo sulla rivista Lettere del diario astrofisico.

limite di diffusione. Le nane brune si trovano al confine tra corpi stellari e giganti gassosi come Giove. Le nane brune di solito hanno una massa (approssimativa). tra 10 e 90 volte Giove, il più grande gigante gassoso del nostro sistema solare.

Questi oggetti non sono sempre abbastanza massicci da iniziare a sviluppare reazioni di fusione come quelle che fanno sì che le stelle convenzionali emettano energia. quando lo fanno considerata una stellasebbene non raggiunga nemmeno la capacità delle stelle convenzionali di fondere isotopi di idrogeno più leggeri, Anche se fa deuterio.

La loro posizione di confine tra pianeta e stella rende questi oggetti particolarmente interessanti. Solo poche settimane fa, un altro team di astronomi ha annunciato una scoperta all’estremo opposto: la nana bruna più calda, In grado di superare i 7700°C (8.000 K), una temperatura superiore a quella della superficie del nostro sole, potrebbe essere stata raggiunta grazie al fatto che quest’altra nana orbita così vicino alla sua stella.

Immagine | Laboratorio NOIR/NSF/AURA/P.Marnfeld/William Pendrell