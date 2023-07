Ubisoft annuncia il videogioco Invincible dopo i fumetti e la serie Amazon Prime Video

Il primo gioco per dispositivi mobili di questa saga offrirà battaglie multigiocatore ricche di azione.

Invincibile: annuncio mobile Guardian of the Globe

Ubisoft ha annunciato un nuovo videogioco basato sul fumetto in collaborazione con Skybound Invincibile. Il progetto, già atteso in passato, ricorderà anche la serie animata che Amazon Prime Video ha adattato. Tuttavia, va notato che Invincibile: Proteggi il globo Funzionerà come un gioco di ruolo per squadre, la trama non ha precedenti nella saga.

Introdurrà il primo gioco per cellulare della saga Battaglie multigiocatore ricche di azione, raccolta di personaggi, gestione di squadre, funzioni automatiche e super estetica. Tutto questo sarà presentato attraverso una campagna con una trama originale con personaggi familiari in cui il giocatore entrerà a far parte della Global Defense Agency Svela il segreto di un letale esercito di cloni e ruba un hamburger di manzoin stretta collaborazione con Cecil Steadman, direttore della GDA.

Il giocatore potrà selezionare gli eroi da schierare e farli partecipare alle sanguinose battaglie. Ogni membro della squadra avrà un ruolo: attacco, difesa o supporto, e sarà il giocatore a scegliere la combinazione migliore per ogni incontro. Le battaglie potranno svolgersi automaticamente senza che il giocatore invii la squadra in GDA Ops: battaglie secondarie separate e parallele alla storia principale.

Quando arriverà Invincible su dispositivi mobili?

Ubisoft non ha specificato una data di uscita per Invincible: Guarding the Globee ho appena detto che arriverà presto e offrirà ricompense uniche nella prima offerta:

Hamburger al mercato degli hamburger

2 profilo dell’eroe

35.000 punti esperienza per l’eroe

50.000 gettoni

Dopo un inizio anno più rilassato, Ubisoft finirà l’anno alla grande Miraggio di Assassin’s Creedche arriverà su PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One e PC il prossimo ottobre; E Avatar: Frontiere di Pandora Alla fine dell’anno, come dimostra il suo promettente stile di gioco. Per quanto riguarda il 2024, Prince of Persia: The Lost Crown sarà il primo titolo dell’anno quando uscirà il 18 gennaio.