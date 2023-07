Il video di Zelda Tears of the Kingdom diventa virale per mostrare le parti intime di Link, ma si scopre che non è quello che sembra

La leggenda di Zelda: Kingdom’s Tears È probabilmente uno dei giochi più commentati negli ultimi mesi grazie alle sue incredibili meccaniche e sistemi fisici che ci hanno permesso di vedere Tutti i tipi di strane creazioni dai fan. Tuttavia, il lavoro di Nintendo è continuato negli ultimi giorni Reti di rifornimento Ma per qualcosa Totalmente inaspettato: una breve clip ed è dentro Impossibile non notare le parti nobili del link.

Se non l’avete ancora visto, il Parte divertente Ciò a cui ci riferiamo in questa notizia è esattamente ciò che potete vedere nel tweet allegato su queste righe originariamente pubblicato sull’account TikTok @loonathemoon qualche giorno fa. In questo frammento del gameplay di Zelda: Tears of the Kingdom, il nostro amato eroe è legato Combatti Hinox Solo quando l’enorme bestia gli dà una testata che lo fa cadere faccia a terra è lui Posizione molto strana Dura solo un attimo.

Fin qui tutto normale se non fosse per il fatto che l’atteggiamento che Link adotta quando morde la polvere rivela quello che sembra essere Un chiaro rigonfiamento nel cavallo. Guardando la clip più e più volte, non ci è voluto molto perché la community iniziasse a fare ogni sorta di cose Scherzi sulle parti nobili di un eroe di Hyrulee ci sono molti che pensano che Nintendo abbia superato se stessa Muovi i genitali dalla giovinezza

Voglio che tu metta questo video a velocità x0.25 In effetti, le Link Ball hanno una fisicità Ora osa dire che questo gioco non è GOTYpic.twitter.com/lm4rwXa4Iq desiderio (shmtw) 17 luglio 2023

Per quanto sciocco possa sembrare, lo è Interessante chiedersi Se i giapponesi arrivano davvero a tanto la dedizione al gioco per animare le parti intime dell’eroe. In realtà, Non sarebbe irragionevole pensarlosoprattutto dopo che molti hanno associato questo curioso passaggio a I genitali del cavallo In Redenzione dei morti rossi 2che non dobbiamo dimenticare che Rockstar Games è venuto per incoraggiarlo Modificare il volume in base al freddo o al caldo Delle aree che abbiamo visitato attraverso il suo mondo.

Tuttavia, Nintendo non è andata così lontano. Joachim “Konjak” SandbergPiattaforma creatore IconoclastiaE ha spiegato in un tweet quanto segue su questa clip: “Sembra divertente, ma lo capisci È lo stelo che scende e taglia la tela blu Creando l’illusione che si muova, giusto? Nintendo non ha inserito la fisica della palla.. Ulteriori chiarimenti, Sandberg ha anche aggiunto in un altro tweet: “Se il panno blu non fosse lì, vedresti l’intero busto rimbalzare mentre ti inclini.”.

decisamente, Siamo di fronte a uno strano effetto visivo che può portare a fraintendimenti. In ogni caso, è comunque molto divertente immaginare gli sviluppatori Nintendo che lavorano su questo tipo di fisica per l’eroe della loro saga Avatar.

La leggenda di Zelda: Kingdom's Tears Disponibile esclusivamente a Nintendo Switch.