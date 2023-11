Design distintivo, processore Snapdragon 888+ e ricarica da 68 W

Sconto di 200€ su questo smartphone di alta qualità che abbiamo analizzato e non possiamo consigliarvi di più.

Lo schermo di questo cellulare, al prezzo di 399 euro, è di prim’ordine, potrai goderti al massimo i contenuti multimediali.

Xiaomi, Samsung o OnePlus sono i primi marchi che solitamente guardiamo quando cerchiamo un nuovo cellulare di fascia alta. Tuttavia, in questa occasione consigliamo Cerca nel catalogo degli smartphone Motorola Per trovare un vero gioiello dove potrai vivere un’esperienza di alto livello con pochi soldi. La nostra raccomandazione è la fusione Motorola Edge 30fascia alta che puoi acquistare A soli 399€ da PcComponentes.

Sì, hai letto bene, prendere una stazione dall’alto ti costerà meno di 400€ grazie a questa offerta. Il prezzo al dettaglio consigliato è di € 599 Puoi risparmiare 200 euro Se approfitti dell’occasione. Naturalmente, dovresti tenere presente le unità disponibili in esposizione In PcComponentes è molto limitato. La cosa buona è che anche il Motorola edge 30 è integrato Su Amazon scende a 399€quindi puoi scegliere tra entrambi i negozi.

D’altra parte, questo smartphone non è disponibile in stock Nello store ufficiale MotorolaMentre A El Corte Inglés Non diminuisce rispetto al prezzo originale. Quindi, PcComponentes e Amazon sono i migliori negozi per acquistare un dispositivo di fascia alta Schermata di primo livelloUN Performance eccellentebuona autonomia con Ricarica da 68 W Software molto pulito.

Acquista questo telefono Motorola di fascia alta a 399 €

Noterai la qualità premium del Motorola Edge 30 Fusion fin dal primo utilizzo. Lo stiamo analizzando da alcune settimane e possiamo confermare che è così Design accattivantecon un corpo costituito principalmente da vetro Sensazione premium in mano. Tieni presente che ha uno spessore di 7,45 mm e pesa solo 175 g, e non ti accorgerai nemmeno di tenerlo in mano.

Anche lo schermo è di prim’ordine. Che inonda la sua interfaccia con tecnologia OLED da 6,55 pollici, risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Tenendo conto della nostra esperienza, possiamo assicurarvi che è così Uno dei migliori monitor per meno di 600 euro. La nitidezza è elevata, la riproduzione dei colori è eccellente, la fluidità è una delle più elevate sul mercato e i risultati sono perfetti sotto ogni aspetto.

Il mago che le dà la vita lo è Qualcomm Snapdragon 888+che porta ad a grande esperienza Con tutto il rispetto. Con Edge 30 Fusion potrai accedere ai social network, cercare informazioni nel browser, giocare ai giochi più impegnativi o parlare su piattaforme di messaggistica senza alcun problema. Anche il sistema operativo aiuta molto a ottenere un’ottima esperienza. Una versione molto pura di Android Che include qualche extra ed è anche utile.

Ci sono tre fotocamere sul retro di questo smartphone, una delle quali è… Principale 50 MB Cosa hai preso Immagini di buona qualità. È accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 13 MP, un sensore di profondità da 2 MP e un obiettivo Frontale 32 megapixel Con cui puoi fare dei bei selfie. Questa lente frontale sblocca anche il sistema tramite il riconoscimento facciale, cosa per cui puoi anche utilizzare il lettore su schermo.

Il tocco finale è fatto da Batteria da 4.400 mAhChi supera con facilità la giornata dell’autonomia. Ricarica rapida da 68 WPertanto si ricarica al 100% in meno di un’ora. A proposito, il caricabatterie da 68 W è incluso nella confezione, quindi non è necessario acquistarlo separatamente. Ci sono altri dettagli importanti in questo telefono, come Connettività 5GHa 8 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione e doppi altoparlanti stereo con Dolby Atmos.

Non c’è dubbio che il Motorola Edge 30 Compact ce l’abbia Rapporto qualità prezzo brutaleEcco perché vale la pena acquistarlo. Non perdere l’occasione e coglila Di fascia alta a soli 399 eurosia così Nei componenti del computer Anche Su Amazon.

