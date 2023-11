La NASA coprirà la prossima operazione di rifornimento di SpaceX alla stazione spaziale

Digital Aviation, Sp.- La NASA e SpaceX hanno fissato il loro obiettivo Lancio della missione n. 29 Servizi di rifornimento commerciale di SpaceX a Stazione Spaziale Internazionale.

Il lancio è previsto per le 20:28 EST Giovedì 9 novembre Dal complesso di lancio 39A in Centro Spaziale Kennedy Dalla NASA in Florida.

Copertura in diretta del lancio

La NASA fornirà una copertura in diretta del lancio su diversi canali, tra cui… NASA TV, app NASA, YouTube e sito web dell’agenzia. Gli eventi pre-lancio inizieranno mercoledì 8 novembre. Scopri di più su come accedere alla NASA TV su diverse piattaforme.

Consegna scientifica e tecnologica

La navicella spaziale Dragon di SpaceX effettuerà una serie di importanti consegne all’equipaggio internazionale della Stazione Spaziale Internazionale. Ciò include l’Atmospheric Wave Experiment (AWE) della NASA, che mira a farlo Studio delle onde gravitazionali atmosferiche Per comprendere meglio il flusso di energia nell’atmosfera superiore della Terra e nello spazio.

Inoltre, la navicella spaziale Dragon consegnerà Illuma-T (Dimostrazione del relè di comunicazione laser integrato, del modem utente LEO e della stazione amplificatore). Lo scopo di questo esperimento Testare le comunicazioni laser ad alta velocità dalla stazione spaziale alla Terra tramite il Laser Communications Relay (LCRD) della NASA. Insieme, ILLUMA-T e LCRD completeranno il primo sistema di relè di comunicazione laser bidirezionale end-to-end della NASA.

Stazione Spaziale Internazionale (ISS)

Pianifica e ritorna

è previsto che La navicella spaziale Dragon arriverà alla Stazione Spaziale Internazionale alle 5:21 di sabato 11 novembre. Attraccherà in modo indipendente nella porta anteriore del modulo Harmony della stazione. Dopo l’attracco, è previsto lo sbarco della navicella spaziale Sosta alla stazione per circa un mese prima del rientro Sulla Terra con ulteriori ricerche e merci. È previsto l’ammaraggio al largo della costa della Florida.

L’imminente lancio di rifornimento di SpaceX promette di essere un’altra pietra miliare nell’esplorazione spaziale congiunta tra NASA e SpaceX.