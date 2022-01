La serie Zorro di Robert Rodríguez che prenderà una svolta femminile è ora una nuova casa.

Roberto Rodriguez, un regista noto per il suo lavoro in La ballata del pistolero Sin City il Aletta: Angelo della Battaglia, che ha recentemente collaborato a The Mandalorian e The Boba Fett Book, ora si imbarcherà in un franchise visita.

In precedenza Rodríguez stava lavorando alcuni anni fa a uno spettacolo ispirato a Zorro per la NBC. Ma ora quell’iniziativa appare ancora una volta per The CW, aggiungendo un tocco femminile alla storia.

Questo non è il primo approccio Roberto Rodriguez Con Zoro, perché prima stava per essere eliminato maschera di zorro 1998 con Antonio Banderas.

Successivamente, nel 2020, è stato segnalato lo sviluppo della serie Zorro con la partecipazione di Sofia Vergara Come produttore per la NBC. Lo spettacolo di Said aveva la premessa di un artista di strada “che combatteva per la giustizia sociale come una versione contemporanea del leggendario Zorro” e nel frattempo affrontava i criminali.

Ora il mezzo Tempi di consegna Aggiornamenti il ​​regista porterà la sua visione di Zorro in CW, con essa Sean Trita, Rodriguez e sua sorella Rebecca Rodriguez Sceneggiatura. Attraverso questo, la serie cerca di reinventare con un cambio di genere il personaggio del classico ranger mascherato, “la cui storia sarà Sola Dominguez, una donna latina in cerca di vendetta per l’omicidio di suo padre, che nel processo si unisce a una società segreta e adotta l’identità di un fuorilegge noto come Zorro.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulla serie, se l’attrice reciterà in Zorro o la data della premiere in cui arriverà questo nuovo rinnovamento.