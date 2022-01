‘Suspicion’, la serie Apple TV+ con protagonista Uma Thurman, ha già trailer e data di uscita

Apple TV + aggiunge una serie emozionante alla sua lista di uscite!

Nel 2022 la celebre attrice Uma Thurman apparirà finalmente sugli schermi di Apple TV+, nella serie ‘sospetto’. E così, questa settimana la piattaforma ha condiviso un’anteprima di ciò che vedremo e confermato Data della prima del 4 febbraio.

Al suo debutto, Apple TV+ condividerà due episodi dello show con la prossima premiere di un nuovo episodio ogni venerdì fino alla sua conclusione. La prima stagione di otto stagioni.

Suspicion debutterà il 4 febbraio su Apple TV+

Al lado de Thurman, “Doubt”, cuenta con un elenco de estrellas, que include a Kunal Nayyar (“The Big Bang Theory”), Noah Emmerich (“The Americans”), Georgina Campbell (“Black Mirror”), Elizabeth Henstridge (“Agenti dello SHIELD”), Tom Rhys-Harries (“White Lines”), Elyes Gabel (“Scorpion”) e Angel Coulby (“Dancing on the Edge”).

Quando il figlio di un’importante donna d’affari americana (Thurman) è stato rapito da un hotel di New York, i sospetti sono presto caduti su quattro cittadini britannici apparentemente normali che si trovavano nell’hotel la notte in questione. Gatto e topo per sfuggire alle forze combinate della National Crime Agency e l’FBI per dimostrare la loro innocenza, diventa chiaro che non ci si può fidare di tutti.

Si prevede che il 2022 sarà uno dei più trafficati per le piattaforme, sin dalla sua anteprima nel 2019. E non solo avremo accesso Ho annunciato progetti ambiziosi mesi faMa vedremo anche la fine di alcune serie che ci accompagnano dal debutto del servizio, come il pluripremiato Ted Lasso.

Naturalmente, l’accesso a tutti i software Apple TV + fa parte Piano di abbonamento di € 4,99 al mese.

