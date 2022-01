Monica Naranjo: Qual è la resistenza di Bunbury? Niente, nemmeno una donna”.

Città del Messico, 11 gennaio (EFE). Monica Naranjo torna sul palco messicano con il suo tour “Puro Minage” ed entra nel rock elettronico con l’amico Enrique Bonperi con “Ey”, una canzone di “vendetta” per il suo nuovo materiale standard, “Mimetica”. Il cantante spagnolo ha risposto a Efe martedì con una risata a una conferenza da Città del Messico, dichiarando che l’argomento che condivide con il suo concittadino è un mix molto speciale. “Molti anni fa abbiamo considerato la possibilità di collaborare insieme, ma lui era nella sua carriera da solista e anche io. Sono successe molte cose personali e improvvisamente un giorno mi ritrovo a comporre una canzone per Mimétika intitolata ‘Ey’ – totalmente mia vendetta – e ho pensato, ora posso chiamare Enrique”, ho approfondito il catalano, aspettando la prima della canzone all’inizio di febbraio. Tornata in Messico nel 2020, Monica Naranjo era in Messico per celebrare i suoi 25 anni di carriera e 45 anni della sua vita con il suo album e il tour Renaissance. Il progetto ha rivisitato i suoi più grandi successi, tra cui brani come “El amor places” (1994), “mame o déjame” (1997) e “Sobreviviré” (2000). Ora, con il suo tour “Puro Minage”, la cantante ricorda uno dei suoi album più iconici e rivoluzionari della sua carriera, “Minage” (2000), che è stato un punto di svolta nel suo stile, spiega. “20 anni fa ho avuto la mia prima grande resa dei conti con una multinazionale, stavo appena iniziando con Mónica Naranjo (1994), Palabra de mujer (1997) e ho sentito che era giunto il momento di fare musica che mi appartenesse ed era come noi ha fatto Minage.” Ora, accompagnato dal pianoforte e solo dalla sua voce, Naranjo si esibirà a Guadalajara, Tijuana, Città del Messico, Monterrey e Mérida – rispettivamente il 13, 18, 22, 28 e 2 febbraio – in date che segnano il suo ritorno nel luogo che immagina come sua “casa”. Naranjo, che ha confermato di aver sfruttato il periodo di reclusione stando con la sua famiglia e comunicando con la sua musica, ha confessato. Collaborazione con Gloria Trevi Dopo aver collaborato con la cantante messicana Gloria Trevi per “Grande” nel 2020, Naranjo ha anche sfruttato la sua visita in città per assicurarsi di avere più progetti con l’autore di “You Don’t Want to Hurt Me” ma queste cose andrà ben oltre la semplice condivisione in una canzone. “È qualcosa di più grande”, ha detto. Tuttavia, non ha detto altro ed ha escluso la possibilità che Trevi – o qualsiasi altro artista – apparisse sul palco in una qualsiasi delle sue presentazioni in territorio messicano, ma ha anche espresso interesse a lavorare con Thalia e Yuri, due icone della musica in Messico.