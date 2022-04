Snapchat offre un selfie drone che atterra nel palmo della tua mano e sta in una tasca

Notizie correlate

Anche se il mercato è attualmente dominato da alcuni social network Come TikToko WhatsApp o Instagram, ci sono ancora alternative in Spagna che continuano a resistere. è un caso da Snapchat che nonostante la sua formula fosse stata smantellata da altri, voleva distinguersi dagli altri con iniziative di ogni genere, tra cui fare occhialiE gli occhiali. proprio adesso, Tentativo Con un drone.

Come annunciato dalla stessa Snapchat, è stato creato il social network a Pixie, Drone carino e leggero che ha una fotocamera integrata. Il concetto è semplice. Ottieni un video costante in onda Segui l’utente in ogni momento. In questo modo puoi condividere il video sul tuo profilo Snapchat o su altri social network.

Un concetto pieno di curiosità, come il fatto che Pixy Non utilizza alcun tipo di comando. Cioè, l’utente deve azionarlo semplicemente tenendolo in mano e quindi procedere con esso senza alcuna configurazione preventiva.

Drone che ti segue

Su Internet siamo più che abituati a vedere riprese aeree di droni. Sono molto popolari perché sono scatti davvero sorprendenti, danno un’immagine straordinaria e sono molto utili per alcuni video sui social network. Tuttavia, sono molto difficili da ottenere dagli scatti. Pixy su Snapchat rende il processo il più semplice possibile.

Praticamente al minimo, si potrebbe dire. Questo è ciò che utilizza il drone stesso il palmo della tua mano come base, Si rende conto che quando l’utente vuole tornare indietro, deve solo rimettere la mano. Quando è acceso, Pixy decolla per volare su quattro percorsi di volo preimpostati su Snapchat, essendo in grado di volare, girare o seguire l’utente.

READ Rainbow Six Extraction arriverà il 20 gennaio 2022 Pixie, vola dalla mano di qualcuno.

Esplodi, Esplodi omicron

Tutti i video registrati con la fotocamera Pixy vengono trasferiti automaticamente sul dispositivo e salvati su Snapchat Memories. In questo modo, l’utente deve solo utilizzare gli strumenti di modifica di Snapchat e applicare effetti per poterlo caricare. Questi scatti possono quindi essere condivisi non solo in tutti gli angoli e le fessure di Snapchat, ma anche su altre piattaforme.

Sfortunatamente, Snapchat non porterà questo dispositivo in Spagna in questo momento. Secondo il social network, viene lanciato oggi per gli utenti negli Stati Uniti e in Francia. Ovviamente a caro prezzo di sicuro: $ 229 In una versione in giallo. Tuttavia, è plausibile che questo drone non lasci questi confini, a causa dei cambiamenti nella legislazione che regola i voli dei droni in altri paesi.

Potrebbe piacerti anche…

Segui gli argomenti che ti interessano