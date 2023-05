SPACE10, Come integrare l’IA nel design e nell’architettura

SPACE10 è un laboratorio di design danese e indagine. Il suo lavoro si sforza di fornire soluzioni per migliorare la qualità della nostra vita senza trascurare gli eventi in aumento, come il riscaldamento globale, tra gli altri problemi ambientali. Con questa premessa in mente, lo studio è costantemente alla ricerca di strumenti a nostra disposizione nel mondo dell’architettura e, se possibile, estendendoli alle pratiche urbane contemporanee.

Nella sua continua esplorazione della tecnologia e del design, SPACE10 ha lanciato un concorso nazionaleContratti futures rotanti Comprendere il grande potenziale dell’intelligenza artificiale –intelligenza artificiale, o intelligenza artificiale nella sua traduzione in guardia spagnola; Stiamo parlando di Contratti futures rotanti. Questo concorso Global Design Guild invita a Reimmaginare le nostre case principalie l’ambito si estende alle comunità e persino alle città. Contratti futures rotanti Non è un processo di semplice speculazione senza linee guida, ma si concentra sull’uso dell’intelligenza artificiale per visualizzare l’architettura del futuro nel contesto allarmante, ma inevitabile, del cambiamento climatico.

Di più

Nel loro interesse a promuovere un cambiamento negli standard di design esistenti, Virginia Lowe e Ryan Sherman, membri di SPACE10, condividono un segmento su Visione nell’uso dell’intelligenza artificiale nel lavoro architettonico e urbano.

Per gentile concessione di SPACE10. L’intelligenza artificiale sarà lo strumento del futuro in architettura.

Visualizza il futuro usando l’intelligenza artificiale

Virginia Lowe, responsabile della direzione creativa di SPACE10, ci dice che vede “strumenti di intelligenza artificiale, come a metà volo Anche DALL-Eprincipalmente Collaboratori di città resilienti“.

Sappiamo che l’architettura funziona in combinazione con il software che aiuta a creare immagini target come parte del processo di concettualizzazione. Tuttavia, questo esercizio era limitato alla modellazione entro i limiti umani. Ciò che Virginia e SPACE10 vogliono ottenere è Rompi questa barriera della creazione attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale. La capacità di visualizzazione sarà potenziata grazie ai nuovi strumenti e apre le porte per iniziare a combattere i problemi ambientali.

Nonostante il fatto che la capacità dell’intelligenza artificiale sia limitata, al momento, alla modulazione visiva, c’è la possibilità che questi strumenti siano in grado di misurare e approssimare in relazione al cambiamento climatico e, quindi, Progettazione di architetture flessibili A queste differenze anormali: “Attualmente, questi strumenti non servono per misurare o approssimare il cambiamento climatico, ma è presto possibile dato il rapido sviluppo dell’intelligenza artificiale”, condivide Lui.

Per gentile concessione di SPACE10. Virginia Lowe fa parte del team creativo di SPACE10. Le sue idee sull’intelligenza artificiale sono un’innovazione per l’architettura.

L’intelligenza artificiale si avvicina alla visualizzazione, ma le possibilità per un tale atto sono infinite se applicate ai mondi reali dell’architettura e delle conseguenti dimensioni della città. per Virginia, Questa tecnologia sarà dirompente per catalizzare il cambiamento nei nomi delle città. “Come il design modulare, gli strumenti di intelligenza artificiale generativa possono creare iterazioni basate su una data premessa. Cosa accadrebbe se questi stessi strumenti potessero aiutare gli architetti a creare diverse versioni di come adattare o modificare una città o un edificio esistente?”, ci invita un rappresentante di SPACE10 a interrogare noi stessi.

Il metodo, in generale, è semplice, si tratta di integrare l’intelligenza artificiale e i concetti che genera nelle infrastrutture esistenti all’interno dell’ambiente urbano. da qui, L’immaginazione di architetti e urbanisti si concentrerà su soluzioni a favore del cambiamento climatico.

Per gentile concessione di SPACE10. AI Midjourney è in grado di aiutare a visualizzare le città che affrontano il cambiamento climatico.

Il concetto di città intelligenti, che una volta sembrava lontano, è diventato una realtà nel nostro tempo. Non si tratta di lasciare da parte i centri urbani, ma di invertire le pratiche e implementare nuovi strumenti e concetti per le città in cui viviamo ogni giorno. Virginia Lowe, intende le città del futuro come un processo che è già iniziato, in cui “architetti, urbanisti e legislatori stanno già abbracciando e utilizzando strumenti di intelligenza artificiale, come l’apprendimento automatico, le reti neurali e il deep learning”.

Infine, consiglia il libro Intelligenza artificiale nella pianificazione e progettazione urbana: tecnologie, implementazione e implicazioni Per una panoramica completa dei diversi strumenti di intelligenza artificiale e delle loro applicazioni nella pianificazione della città intelligente. “

Per gentile concessione di SPACE10. Con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, l’architettura sarà flessibile e in grado di adattarsi all’ambiente.

Struttura flessibile

Ultimamente la parola flessibile sta comparendo più regolarmente nel nostro vocabolario, ed è normale Un’epoca e generazioni in cerca di cambiamento. La flessibilità permea anche l’architettura, che sappiamo non essere statica. In un certo senso, l’architettura ha sempre risposto a questo concetto, in quanto si adatta alle condizioni sociali e alla possibilità di un’abitazione immediata, tuttavia, attualmente questa flessibilità deve uscire dal mondo astratto e materializzarsi in relazione ai cambiamenti climatici.

Creando questo motto, Lui ha chiarito che “Per il tema del futuro resiliente, stiamo cercando concetti per la casa del futuro che possano rispondere a eventi meteorologici imprevisti”. Già concentrandosi su questo panorama, spiega anche che “i concetti possono essere progetti per adattarsi e consentire agli esseri umani di vivere in ambienti inabitabili o idee ispirate da conoscenze indigene e tecnologie tradizionali”. Diventa chiaro che una mentalità da designer è essenziale per combattere l’incertezza ambientale in futuro, concludendo che “Qualsiasi design ha il potere di trasformareFinché risponde a alloggi resilienti e adattamento umano alla crisi climatica”.

Per gentile concessione di SPACE10. Attraverso l’IA è possibile aiutare le comunità che già soffrono per le conseguenze del cambiamento climatico.

Intelligenza artificiale come sensale

A volte la realtà è più dura di quanto vorremmo accettare, e quella durezza viene vissuta Comunità in cui il cambiamento climatico sta già avendo conseguenze negativo per la popolazione.

Sebbene il lavoro per risolvere queste conseguenze sia urgente, il processo è stato graduale. Oggi, grazie alle nuove tecnologie, è possibile accelerare i risultati, commenta Virginia, perché fortunatamente «sempre più organizzazioni e persone utilizzano strumenti di intelligenza artificiale per proteggere gli ecosistemi e le comunità colpite dalla crisi climatica». Un esempio di tali gruppi impegnati è Forensic Architecture, che “utilizza metodologie di intelligenza artificiale come l’analisi dei modelli e il telerilevamento”. Indaga sulla distruzione ambientale nelle terre aborigene dalle foreste amazzoniche.

Per gentile concessione di SPACE10. Come parte del team di SPACE10, Ryan Sherman fornisce prospettive di progettazione tecnica.

Dalla microurbanistica alle città

L’urbanistica non è più materia di studio Dopo le città. È ancora in fase di studio, sì, ma allo stesso tempo viene applicata nelle sue varie scale di ramo. L’urbanistica implicita, ad esempio, lo era L’esercizio fisico nel quartiere sta cambiando per migliorare la qualità Vita con azioni relativamente piccole. Ryan Sherman fa parte del team creativo e tecnologico di SPACE10 e nel suo lavoro di ricerca ha determinato che “gli strumenti di intelligenza artificiale generativa possono potenziare e migliorare la fase concettuale nei progetti creativi, in quanto vengono utilizzati come obiettivo di ricerca e supporto nella visualizzazione. ” Questo progresso su scala concettuale, conclude, può “essere utilizzato per generare molte idee per possibili interventi temporanei nel quartiere”.

La verità è che affinché le città vadano avanti, devono garantire che questi problemi siano accessibili a tutti i residenti. Sherman crede fermamente inQuesti strumenti possono democratizzare l’accesso al design In modi nuovi e innovativi, come può essere coinvolgendo urbanisti e architetti, residenti del quartiere nel processo di co-creazione dell’ambiente.

Per gentile concessione di SPACE10. Più discipline si uniscono a questa rivisitazione, maggiori sono le possibilità di successo nell’affrontare il cambiamento climatico.

L’intero processo creativo dell’architettura. È quasi impossibile visualizzare gli spazi in una visione assoluta e limitata. Questo pensiero, sebbene inutile, ha permeato in certi momenti la creazione delle città. Oggi, invece, È inconcepibile fare architettura senza un team multidisciplinareRyan, che ritiene che “l’innovazione non può esistere in assenza di esclusione”, è d’accordo.

Quando si tratta di rendere l’architettura intelligente e flessibile, lavorare insieme è due volte più importante. L’esperto di SPACE10 condivide questa idea, perché capisce che “la crisi climatica richiede più soluzioni di quante possiamo capire o immaginare oggi; quindi più persone cercano possibili soluzioni, meglio è. Noi ci crediamo”. L’IA generativa può aiutare a svolgere un ruolo nella visualizzazione dell’immaginario collettivo Idee già aperte a Progetta un domani migliore“.

Per gentile concessione di SPACE10. Il futuro rigenerativo Cerca di includere le nuove tecnologie nell’architettura.

SPAZIO10 f Contratti futures rotanti

Ricordiamo che il concorso SPACE10, a cui partecipano anche United Nations Architects e Zaha Hadid, è aperto dal 6 aprile al 4 maggio. Questo esercizio vuole cambiare i paradigmi Crea architettura e città visualizzando l’intelligenza artificiale.

Il concorso si concentra sulla lotta al cambiamento climatico attraverso l’architettura intelligente e gli strumenti digitali sono un mezzo per sfruttare l’immaginazione e concepire nuovi modi di progettare. Inoltre, si sviluppa in tre diverse categorie: