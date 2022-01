Presto arriverà la prima collaborazione tra Minecraft e Puma

È risaputo che Maine Craft è uno dei franchise di videogiochi di maggior successo di sempre, non lo stiamo dicendo solo per dirlo, perché lo stesso YouTube ha rivelato che un decennio dopo la sua premiere, plurale Il titolo è il più visto dai suoi utenti.

Per dettagli come questo, non sorprende che abbia dei piani per la nuova collaborazione di merchandising tematico ufficiale dall’indirizzo.

Questo grande marchio di famiglia X-Boxnon ha collaborato con pumaMa questo non mancherà nella tua lista di risultati, poiché presto diventerà realtà.

È stato attraverso i responsabili Maine Craftche ha impressionato i propri fan su Twitter rivelando la volontà di collaborare con un’azienda tedesca specializzata nella progettazione e produzione di accessori, abbigliamento e scarpe sportive puma.

L’annuncio di Saeed è stato condiviso attraverso una versione teaser del suo studio, mojang Un comune teaser diceva che a strisciante Inseguito da un ocelot con lo stile classico del franchise, che finalmente salta fuori e ristabilisce l’immagine ufficiale del marchio.

La cosa sfortunata è che al momento non ci sono nessuno dei due X-Box Ne puma Condividi maggiori dettagli su questa nuova collaborazione.

Tuttavia, l’azienda di design tedesca è ben nota per la sua collezione di abbigliamento, scarpe e altri dispositivi indossabili. Quindi, pensiamo che puoi aspettarti una collezione ispirata da Maine Craft.

Questo tipo di collaborazione tra franchise di videogiochi e aziende del settore dell’abbigliamento non è insolito, perché in molte occasioni nintendo Ha collaborato con molte aziende, come Carrelli il latte nero Per sbloccare fantastiche combinazioni.

Fino all’anno scorso puma Lancio di scarpe sportive e vestiti con disegni Animal Crossing e Super Mariouno dei franchise di maggior successo durante la pandemia, quindi ci si può aspettare articoli simili Maine Craft. Ti terremo informato.