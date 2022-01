WhatsApp Plus 18.90 | Aggiorna | File APK | Scarica | Scarica | Applicazioni | Smartphone intelligenti | Telefoni cellulari | notizie | nda | nnni | gioco sportivo

usi? Il WhatsApp Per tutte le tue conversazioni? L’app di messaggistica veloce è diventata una delle app ampiamente utilizzate per tutti i tipi di cose; ma nonostante, whatsapp di più Sta guadagnando seguaci a poco a poco e la sua versione 18.90 è piena di nuove funzionalità. e lui?

Sebbene questo file APK possa essere pericoloso per il tuo cellulare, poiché non ha un sistema di sicurezza o crittografia per le tue conversazioni, ci sono molti che vorrebbero averlo whatsapp di più Qui citiamo tutte le novità che la versione 18.90 ha da offrire.

WHATSAPP PLUS 18.90: NOVITA’

Tra le novità di WhatsApp Plus 18.90 c’è che contiene nuovi emoji. Il file APK sembra voler differenziarsi dall’originale aggiungendo più icone che sembrano molto divertenti. Naturalmente, solo le persone che utilizzano il software modificato potranno vedere le icone.

Nuovi temi vengono anche aggiunti all’app in modo che tu possa scegliere e selezionare il colore o lo sfondo che desideri in WhatsApp Plus.

Ora nessuno saprà che sei “online”. In WhatsApp Plus versione 18.90 puoi nascondere la scritta “Connesso” semplicemente attivando un semplice pulsante dalla sezione delle impostazioni. Puoi anche scegliere chi vuoi vedere se sei online o meno.

In WhatsApp Plus, puoi ottenere molti più emoji rispetto alla versione normale. (Foto: WhatsApp Plus)

Foto archiviate. Per non riempire così velocemente il tuo dispositivo mobile, WhatsApp Plus ha implementato un nuovo servizio in modo che tutte le tue foto e i tuoi video vengano archiviati nel cloud evitando così di occupare spazio sul tuo smartphone.

Dove scaricare WhatsApp Plus senza problemi

Sono al sicuro? È legittimo? Perderò le mie conversazioni? Ci sono molti siti Web per scaricare WhatsApp Plus senza troppi problemi. Ma dovresti sempre controllare che la pagina abbia sicurezza e un blocco per evitare la possibile installazione di malware sul tuo dispositivo:

Hai un problema con WhatsApp? Hai bisogno di segnalarlo? Se hai qualsiasi tipo di problema, scrivi alla loro email di contatto: [email protected] o [email protected]