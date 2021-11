spazio per l’immaginazione

L’arena per la promozione della danza promossa da Inaem e sviluppata dalla rete spagnola di teatri, gallerie, circuiti e festival di proprietà pubblica, torna all’Auditorium Ciudad de León con le ultime due produzioni che verranno caricate sui tavoli dello spazio teatrale durante questa dodicesima edizione.

Il primo appuntamento arriverà domenica (18:00) dal team catalano guardie anziane (Anna Rubirola, Cecilia Colacray e Mireya de Kerol) che presenteranno “la foresta” Uno spettacolo pensato per bambini e bambine dai 2 ai 5 anni che propone un viaggio attraverso un ecosistema dove possono apparire tutti i tipi di oggetti, forme, colori e suoni. “Uno spazio che accoglie i più grandi e i più piccoli. Uno spazio dove convivono corpi diversi con comportamenti sorprendenti. Corpi mimetizzati, luccicanti, fluttuanti, che rimbalzano, si allungano e si spostano costantemente”, affermano pur mantenendo che, alla fine, “uno spazio inesplorato, dove la sorpresa e la magia possono accadere in qualsiasi momento e dove tutti gli elementi sono in costante movimento”.

Il lavoro si pone la sfida di conquistare gli occhi e l’entusiasmo dei giovani. Il suo desiderio di continuare a cercare iniziò nella sua stanza. “OVNI”, dove “si gioca costantemente il rapporto tra oggetti e oggetti, contesto e significato”. In questo pezzo, e con lo sguardo dei più giovani in mente, «si prende come punto di partenza l’immaginazione del bosco e da lì la ricerca di materiali fisici, elementi scenografici, oggetti e trame che generano uno spazio specifico e unico senza dover rappresentare qualcosa che già esiste. I biglietti si possono acquistare, su invito, il sabato e la domenica dalle ore 9:00 alle ore 14:00, un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Mercoledì 1 dicembre sarà la volta del ballerino catalano (20:30) Roser Lopez Espinosa, che presenterà il suo nuovo pezzo collettivo, ‘Complotto’Una laurea sul gruppo, le sue estremità e la sua deviazione. Sembra che tutte le trame complesse siano tessute da regole semplici. Con questo pensiero sveliamo gli schemi di gioco e cerchiamo di convivere.