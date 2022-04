Spazio R&S GPA / Pagine di manuale Taller d’Arquitectura

© José Hevia

2021

Descrizione inviata dal team di progetto. Il capannone industriale, pubblico e di scarso rilievo architettonico, oltre alle grandi dimensioni dello spazio che contiene, è oggetto di questo intervento. Dove l’architettura combina e riformula lo stesso linguaggio industriale per generare un nuovo spazio di business e di ricerca e sviluppo.

L’attività dell’azienda Gpainnova ruota attorno alla progettazione e realizzazione di progetti tecnologici multidisciplinari ad alto contenuto di innovazione. Il nuovo spazio combina diverse caratteristiche che devono coesistere (diverse scale, qualità dell’illuminazione, aree umide, aree asciutte, aria condizionata, requisiti di installazione e stoccaggio) al fine di sviluppare il processo di ricerca e sviluppo dell’azienda.

Sezione

Questa combinazione di qualità spaziali e ambientali si ottiene introducendo un sistema di stoccaggio industriale modulare nell’ampio volume del magazzino, sul quale verrà successivamente lavorato architettonicamente per creare un sistema di partizioni alla base in legno e acciaio, fornendo una risposta programmatica a bisogni specifici. Gli specifici spazi di lavoro sono orientati al grande open space, dove viene implementato il prototipo industriale, e in questo modo possono convivere, a stretto contatto, piccoli lavori di montaggio destinati all’assemblaggio di grandi macchine industriali.