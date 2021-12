Spider-Man: No Way Home: dov’è nell’Universo Marvel (MCU)?

Spider-Man: Non c’è spazio per casa Ora disponibile nei cinema di tutto il mondo. Con aspettative di veri record al botteghino nazionali e internazionali, il terzo film con Tom Holland in Universo cinematografico Marvel Arriva proprio in un momento cruciale per la Fase 4, in cui il multiverso avrà implicazioni non solo per un’avventura vibratore S Doctor Strange in un multiverso di follia, ma forse molto di più. dirti Dove se metti No Way Home sulla timeline?.

Potrebbe interessarti:





Spider-Man: lontano da casa, punto di partenza

Per capire dove si trovi Spider-Man: No Way Home, devi iniziare facendo riferimento al punto di partenza del film, che è dopo la fine Spider-Man: Lontano da casa. In questo nastro del 2019, vediamo Quentin Beck (Mysterio) che inganna il mondo con un video in cui afferma che Spider-Man lo ha ucciso. Scontento, rivela l’identità del wall-crawler. Questo nuovo film inizia da lì.

Quindi, se lo prendiamo in considerazione Spider-Man: Far From Home si svolge otto mesi dopo Avengers: EndgameCi siamo, otto mesi dopo gli eventi elencati in Avengers: Endgame, ma prima di serie come Loki o gli Eterni (Cinque anni dopo la fine del gioco).





Basato su questi due film degli Avengers (Infinity War ed Endgame), ecco come la cronologia rimane in ordine di eventi nel Marvel Cinematic Universe; Guarda serie e film:

Spider-Man: No Way Home, il posto esatto nella cronologia di UCM