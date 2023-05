Synology DS423: archiviazione di videosorveglianza multiuso

L’ultima aggiunta alla catena del valore sinologiaL’unità DS423 offre videosorveglianza sicura e archiviazione versatile per piccole imprese e professionisti remoti.

Le dimensioni e la capacità della nuova unità sinologia DS423che supporta fino a 72 TB di storage raw, rendendola una soluzione versatile per le piccole imprese o i dipendenti remoti che desiderano consolidare i dati su una piattaforma centralizzata e accedere alle applicazioni di gestione dei dati di quel fornitore.

Eva GentoExecutive Director of Marketing Iberia & Africa di Synology, conferma che “Come soluzione compatta per l’archiviazione dei dati, DS423 include tutto ciò di cui gli utenti hanno bisogno: dal backup dei dati e dalla gestione di file e altri supporti, alla creazione di un sistema di monitoraggio per proteggere le risorse fisiche”.

Già disponibile in alcuni paesi con estensione Quattro anni di garanzia-DS423 dipende dal sistema operativo Synology DiskStation Manager (DSM) Include funzionalità di facile utilizzo per l’organizzazione e la protezione dei dati, la collaborazione tra siti e Protezione degli impianti con videosorveglianza.

DSM beneficia di btrfs Dal produttore per fornire il ripristino automatico dei file (protezione contro il danneggiamento dei dati) e creare istantanee just-in-time (consentendo agli utenti di annullare eventuali modifiche accidentali o dannose).

“con Motore SynologyGli utenti di DS423 possono gestire, condividere, sincronizzare e accedere ai dati su PC, Mac e dispositivi mobili, ovunque si trovino.” Le aziende con dipendenti remoti o operazioni dislocate geograficamente possono utilizzarlo DriveShareSync Per sincronizzare i dati tra i nostri dispositivi. “

Gli utenti che desiderano ridurre la larghezza di banda locale e l’utilizzo dello spazio di archiviazione possono farlo nel cloud condivisione ibridaconsentendo l’archiviazione dei dati nei data center Sinologia C2 E fai lo stesso per i file a cui si accede di frequente localmente su uno o più sistemi NAS del produttore.

Stazione di monitoraggio Synology È un potente sistema di gestione video (VMS) attualmente utilizzato per proteggere più di 500.000 siti in tutto il mondo, utilizzando una telecamera di sorveglianza intuitiva.

Questo VMS è Compatibile con onvive e oltre 8.300 telecamere IP convalidate, che consentono agli utenti di selezionare i dispositivi in ​​base ai requisiti e alle normative locali. Gli utenti possono Configura e gestisci facilmente fino a trenta telecamere Con un’interfaccia moderna e configurabile.

Le funzionalità integrate aiutano a crittografare, eseguire il backup e archiviare le registrazioni, nonché a registrare filmati in tempo reale sul cloud, con l’uso opzionale di Stazione di osservazione C2È una soluzione scalabile adatta a implementazioni di tutte le dimensioni, dalle piccole imprese con poche telecamere alle implementazioni su larga scala con migliaia di dispositivi distribuiti in centinaia di sedi.

