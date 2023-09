Un informatico dalla parte del male: app MyPublicInbox per Android: scaricala da Google Play

Quest’estate, il team di MyPubublicInbox sta lavorando alla prima versione di Applicazione MyPublicInbox per dispositivi Android, siano essi smartphone o tablet che consentirà agli utenti della piattaforma di avere un accesso più comodo alla piattaforma, di poter leggere i messaggi e rispondere più comodamente, ma anche a tutte le restanti funzionalità.

Questa è la prima versione e stiamo ancora discutendo e verificando la versione del dispositivo ManzanaMa Se sei un utente Android, ora puoi scaricarlo da Google Play E installalo sul tuo terminale in modo che l’accesso sia più conveniente La mia posta in arrivo pubblica Dal tuo dispositivo mobile.

come ti ho detto, programma Si basa su un’esperienza di visualizzazione web reattiva, ma il team sta lavorando per migliorare l’esperienza nelle versioni successive ed esiste una strategia Prima il cellulare La piattaforma si evolve, quindi vedrai come migliora rapidamente nelle nuove versioni.

Schermi terminali per smartphone Android

da programma Non solo potrai avere accesso all’invio e alla ricezione di messaggi, ma potrai anche configurare videoconferenze, accedere ai servizi della piattaforma, ecc., dove nulla di ciò che è presente nella versione web non esisterà nella versione. In movimento.