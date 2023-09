The Young Space aggiunge un corso di danza urbana alla sua offerta autunnale – Portada.info

L’Assessorato all’Infanzia e alla Gioventù ha presentato la nuova offerta di animazione dello Spazio Giovani rivolta alla popolazione dagli 8 ai 17 anni, che coniuga formazione, intrattenimento e divertimento in base agli interessi di ciascuna fascia di età. La Consigliera per i giovani, Eva Garcia, ha osservato che “questa proposta si basa sull’obiettivo di aggiornare e rinnovare i contenuti” con l’obiettivo di soddisfare le nuove esigenze dei più giovani.

A questo scopo è stato realizzato un nuovo laboratorio di danza urbana, rivolto a ragazzi e ragazze dagli 8 ai 17 anni. Questa nuova attività si svolgerà il mercoledì in due gruppi distinti per fascia d’età con una capienza di 16 posti ciascuno. Il workshop inizia il 4 ottobre e termina il 20 dicembre.

Espacio Joven ricrea il club ricreativo con 75 posti per ragazzi e ragazze dai 9 ai 12 anni. Il circolo si riunirà il venerdì dove verranno sviluppate diverse proposte di intrattenimento didattico e di svago.

Per gli adolescenti, Espacio Joven offre un corso di manipolazione degli alimenti in cui sono disponibili 25 posti. La formazione si terrà il 19 ottobre dalle 16:00 alle 21:00.

L’offerta di Espacio Joven si completa con il corso Social Networking per la gestione aziendale. Questo corso risponde alla domanda scoperta da Labora e dalla Camera di Commercio di Alicante. Inizierà il 16 ottobre e terminerà il 27 novembre un corso per i giovani iscritti al Fondo Garanzia Giovani.

Date di registrazione

Da parte sua, Juan Rubio, tecnico giovanile del comune, ha spiegato il processo di iscrizione al laboratorio di danza urbana, che si terrà per via elettronica a partire dalle 21 del 4 ottobre fino ad esaurimento dei posti. Espacio Joven creerà una lista d’attesa per coprire i posti vacanti creati.

Nel caso di un club ricreativo, la registrazione aprirà il 2 ottobre alle 21:00 e sarà comunicata in ordine di iscrizione attraverso la piattaforma web Espacio Joven.

Il corso di social networking apre oggi il periodo di registrazione attraverso un modulo, e nei prossimi giorni aprirà il corso di manipolazione degli alimenti, periodo che sarà annunciato in precedenza da Espacio Jovin.