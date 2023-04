Tammy Barra: Chi è Kenngtzz, il presunto nuovo fidanzato dell’influencer

influenzatore Tammy Barra Ha potuto presentarsi, dopo che si è diffuso il tradimento subito dal suo fidanzato di allora, Omar Nunez. Dopo essersi sottomesso a lei. Ora, ha dato alla giovane donna qualcosa di cui parlare, poiché sono emerse voci secondo cui ha appena iniziato una nuova relazione.

il prossimo, Vi diciamo cosa si sa di questo presunto fidanzamento, E chi è la nuova persona che è apparsa nei loro social network.

Tammy Barra e il suo presunto nuovo fidanzato

Questa nuova controversia è iniziata dopo che il creatore di contenuti ha iniziato a condividere video su TikTok, Dove ha indicato di aver superato una recente rottura e che ora era con qualcun altro.

Conferma che sebbene abbia mostrato solo il braccio, i fan hanno già fatto una ricerca approfondita, Per trovare un nuovo amore per tiktoker.

Kenngtzz sarà il nuovo amico

Come mostrato in uno dei video, Kenngtzz potrebbe essere la nuova storia d’amore della donna d’affari, Bene, il tatuaggio corrisponde a quelli dell’influencer.

Il giovane fa parte dell’agenzia di modelle Queta Rojas, È diventato famoso dopo la sua partecipazione alla serie Génesis, prodotta dal gruppo Tropico per la piattaforma Cinépolis Klic, scomparsa poche settimane fa.

Attraverso il suo account Instagram, di solito condivide alcune foto del suo lavoro, che servono come campione per attirare contratti con vari marchi. Vale la pena notare che ha più di 100mila follower e si descrive come cantante, attore e modello.

Il tradimento di Tammy Barra

Il nome di Tammy Barra è diventato un trend sui social network, Dopo aver condiviso con i suoi fan che era fidanzata con il suo fidanzato, Omar Nunez, si è saputo che era infedele, il che ha causato reazioni diverse tra gli utenti di TikTok e Twitter.

Vale la pena notare che L’influencer ha detto “sì” al suo allora fidanzato durante un viaggio in Europa, quando si sono fermati a Parigi, rendendo il momento virale. Quindi una giovane donna ha pubblicato un video in cui indicava che stava parlando con l’amica di Tammy.

Dopo tutto il clamore causato da Bara Ha pubblicato un video che lo annunciava, dopo aver realizzato la sua incredulitàha deciso di porre fine alla loro relazione, quindi ha chiesto ai suoi fan di dargli spazio per vivere la sua operazione in privato.

Da quel momento ha iniziato a pubblicare alcuni video, confermando che stava superando il duello causato da un cuore spezzato, ma ha generato vari commenti negativi da parte dei suoi fan, Perché alcuni hanno indicato che stava solo approfittando della sua situazione.