Apple TV+ rinfresca la commedia confortante a tempo di record

Gli abitanti di Deerfield continueranno a perseguitare i nostri schermi per un altro anno. + AppleTV È stato rinnovato per una seconda stagione La sua nuova commedia, The Big Door Prize, è stata presentata in anteprima a tempo di record: appena una settimana dopo la sua prima, mercoledì 29 marzo.

Fatto da Chris O’Dowd nel ruolo di DustyLa serie ruota attorno ai vicini della città e al modo in cui le loro vite e carriere vengono sconvolte quando una misteriosa macchina appare all’improvviso, raccontando loro il loro vero potenziale nella vita.

La vita a Deerfield

Basato sul romanzo di Mo Walsh, che adatta David West ReadCiascuno dei dieci episodi della serie si concentra su un cittadino mentre prende il “governo” di questa misteriosa macchina.

Man mano che la stagione avanza (non entrerò in spoiler, non preoccuparti) Ho visto che il tuo “premio alla carriera” non era solo per questi 10 episodi. Su Apple TV+ devono essere stati chiari su questo e non volevano lasciarci senza un’altra serie. E sono contento che, nonostante i suoi difetti, la sua migliore caratteristica sia che è un comico molto a suo agio.

